Коли нерви межі: п'ять ефективних способів зняти стрес

Постійний стрес веде до погіршення здоров'я, тому в жодному разі не можна впадати у відчай, і необхідно шукати способи відволіктися від важких думок.

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Через сім місяців російської військової агресії та постійної тривоги сотні тисяч людей відчувають щоденний страх, стрес, депресію та скаржаться на безсоння, панічні атаки та загальний дискомфорт. Пускати на самоплив ці стани не можна, і якщо не готові піти до фахівця за допомогою, є кілька перевірених способів "зібратися в купу" в домашніх умовах. Фокус пропонує спробувати найефективніші з них.

Ванна проти стресу

Тепла ванна — один із найкращих способів розслабитися та заспокоїтися. Наберіть ванну води, температура якої становитиме 37-38 градусів. Додайте туди морську чи звичайну кам'яну сіль із ефірними оліями. Щоб сіль швидше розчинилася, підставте її під струмінь води. Для отримання ефекту розслаблення достатньо буде приблизно 250 г солі та 20 крапель ефірної олії. Ефірна олія бергамоту й ефірна олія сандалового дерева добре знімають стрес, напругу в м'язах і заспокоюють. 20-30 хвилин у такій ванні допоможуть розслабитися та випустити негатив. Для більшого ефекту можна запалити у ванній ароматні свічки.

Приймати заспокійливі ванни краще перед сном.

[ + – ] Ванна з аромаоліями та морською сіллю допоможе змити весь негатив Фото: татуировки

Йога

Термін "йога" походить від санскритського слова "йодж", що перекладається як "сполучення, гармонія, зв'язок". І йога саме це й робить — вона поєднує та гармонізує тіло, розум і душу. Вона відома своєю колосальною користю для організму та морального стану. Асани й дихальні вправи разом знижують рівень стресу й тривожності, нормалізують сон, допомагають стабілізувати настрій, а також покращують стан спини та шиї, підвищують гнучкість і покращують фігуру. Не обов'язково освоювати весь арсенал поз, достатньо використати кілька вправ, які підійдуть саме вам.

Дихальні практики

Дихальна гімнастика — один із найбільш простих, дієвих і доступних будь-якій людині способів відпустити погані думки та впоратися з негативними емоціями. Правильне дихання стимулює нервову систему, насичує кров киснем, знижує рівень гормону стресу та, до того ж, покращує загальний стан організму. Дисфункціональне дихання — наприклад, занадто короткі, неглибокі вдихи — може ще більше погіршити ментальне здоров'я, порушити кисневий обмін і навіть спровокувати панічні атаки.

Час для догляду за собою

Догляд за собою та своїм тілом — спосіб підняти собі настрій, відволіктися від тривожних думок і переключити увагу на щось ближче та відчутніше. Для цього не обов'язково йти в дорогі салони. Косметичні процедури (маски, скрабування, депіляція, масаж, манікюр) можна зробити й удома. Це займе ваші руки й увагу, а отриманий результат підвищить настрій.

[ + – ] Догляд за собою дозволяє відволіктися від сумних думок Фото: Getty Images

Рукоділля

Малювання картин за номерами, вишивка, шиття, декупаж — заняття, які гарно "відключають" тривожність, переводячи моральний стан у режим "творення". Навіть якщо ви не вмієте нічого робити руками, саме час чогось навчитися. Навіть маленька трикотажна іграшка або намальована акварель подарують вам впевненість у тому, що день був прожитий не дарма.

[ + – ] Рукоділля допомагає зайняти думки творенням Фото: ganc-chas.by

Якщо вже зовсім нічого не хочеться робити, спробуйте почитати книгу, подивитися якийсь фільм чи піти на зустріч із друзями.

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