44-летняя Амаль Клуни вышла в свет в элегантном красном комбинезоне (фото)

Жена актера и продюсера Джорджа Клуни, Амаль, привлекла к себе всеобщее внимание в ярком прозрачном красном комбинезоне субботним вечером.

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Они посетили мероприятие History Talks 2022 года в Зале Конституции DAR в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом пишет Hello.

Семейная пара выглядела эффектно. Джордж был в строгом костюме и накрахмаленной черной классической рубашке. Актер фильма "Гравитация" завершил свой образ парой классических лакированных туфель.

Фото: Getty Images

Амаль была в ярко-красном комбинезоне. Она завершила свой поразительный образ парой металлических туфель на каблуках, красной помадой в тон и эффектными золотыми серьгами. Красавица-брюнетка уложила свои черные волосы в свободные волны вокруг плеч.

Появление пары на красной ковровой дорожке произошло после того, как Джордж и Амаль провели особое свидание на прошлой неделе. Супруги были замечены держащимися за руки перед тем, как поужинать в популярном итальянском закусочном Locanda Verde.

Амаль выглядела безупречно в великолепном черном мини-платье с пайетками и игривыми рюшами. Свой образ она завершила босоножками на каблуках с запахом, черным клатчем и золотыми серьгами.

Добавим, что влюбленная пара связала себя узами брака в 2014 году и воспитывает пятилетних близнецов Эллу и Александра. А ранее в этом месяце 60-летний Джордж сделал редкий комментарий о своих детях, объяснив, что они уже говорят на трех языках, несмотря на свой юный возраст.

"Они могут делать все, что захотят, — сказал он Entertainment Tonight . — Я предполагаю, что они немного умнее меня, поэтому они, вероятно, что-то сделают в будущем — они уже говорят на трех языках, в то время как я все еще работаю над английским".

СМИ пишут, что с момента появления пары Джордж и Амаль дуэт упорно трудились, чтобы защитить свою частную жизнь от внимания журналистов, чтобы не "ставить свою жизнь под угрозу". Ранее Джордж и Амаль написали открытое письмо во все СМИ с просьбой не публиковать лица их близнецов.

В письме есть слова: "Я общественный деятель и часто принимаю навязчивые фотографии как часть платы за выполнение своей работы. Наши дети не брали на себя таких обязательств".

По словам Джорджа, работа Амаль связана с уголовными расследованиями и поэтому родители хотят оградить своих детей от излишнего внимания прессы, чтобы не наступили "негативные последствия".

Как сообщалось, папарацци все равно внимательно следят за передвижением пары и по возможности делают фото. На днях Амаль Клуни в компании мужа заметили возле вокзала. Она была в трикотажном платье и черных сапогах.