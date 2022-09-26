44-річна Амаль Клуні вийшла у світ в елегантному червоному комбінезоні (фото)

Дружина актора та продюсера Джорджа Клуні, Амаль, привернула до себе загальну увагу у яскравому прозорому червоному комбінезоні ввечері.

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Сімейна пара виглядала ефектно. Джордж був у суворому костюмі та накрохмаленій чорній класичній сорочці. Актор фільму "Гравітація" завершив свій образ парою класичних лакованих туфель.

Фото: Getty Images

Амаль була у яскраво-червоному комбінезоні. Вона завершила свій разючий образ парою металевих туфель на підборах, червоною помадою в тон та ефектними золотими сережками. Красуня-брюнетка уклала своє чорне волосся у вільні хвилі навколо плечей.

Поява пари на червоній килимовій доріжці відбулася після того, як Джордж і Амаль провели особливе побачення минулого тижня. Подружжя було помічене тримаючись за руки перед тим, як повечеряти у популярній італійській закусочній Locanda Verde.

Амаль виглядала бездоганно в чудовій чорній міні-сукні з паєтками і грайливими рюшами. Свій образ вона завершила босоніжками на підборах із запахом, чорним клатчем та золотими сережками.

Додамо, що закохана пара зв'язала себе узами шлюбу у 2014 році та виховує п'ятирічних близнюків Еллу та Олександра. А раніше цього місяця 60-річний Джордж зробив рідкісний коментар про своїх дітей, пояснивши, що вони вже говорять трьома мовами, незважаючи на свій юний вік.

"Вони можуть робити все, що захочуть, — сказав він Entertainment Tonight. — Я припускаю, що вони трохи розумніші за мене, тому вони, ймовірно, щось зроблять у майбутньому — вони вже говорять трьома мовами, тоді коли я все ще працюю над англійською".

ЗМІ пишуть, що з моменту появи пари Джордж і Амаль, дует наполегливо працював, щоб захистити своє приватне життя від уваги журналістів, щоб не "ставити своє життя під загрозу". Раніше Джордж і Амаль написали відкритий лист у всі ЗМІ з проханням не публікувати їхніх близнюків.

У листі є слова: "Я громадський діяч і часто приймаю нав'язливі фотографії як частину плати за виконання своєї роботи. Наші діти не брали таких зобов'язань".

За словами Джорджа, робота Амаль пов'язана з кримінальними розслідуваннями, і тому батьки хочуть захистити своїх дітей від зайвої уваги преси, щоб не сталося "негативних наслідків".

Як повідомлялося, папараці все одно уважно стежать за пересуванням пари і за можливості роблять фото. Днями Амаль Клуні у компанії чоловіка помітили біля вокзалу. Вона була в трикотажній сукні та чорних чоботях.