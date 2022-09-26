Кристина Агилера гуляла в изящном платье-комбинации из серебристого шелка (фото)

41-летняя певица Кристина Агилера популярна как обладательница сильного голоса, и в последнее время учится носить одежду, которая способна подчеркнуть ее достоинства.

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В соцсетях она часто публикует фотосессии в разных образах. В этот раз она выбрала светлое платье-комбинацию из серебристого шелка, и продемонстрировала, как этот наряд смотрится в вечернее время. Об этом пишет Hello!

Кристина позировала в платье-комбинации под звездным ночным небом. Изящное платье подчеркивало стройную фигуру певицы и выглядело по-настоящему стильным.

Это платье отлично оттеняет платиновый цвет волос певицы и прекрасный цвет ее голубых глаз.

Кто теперь будет сомневаться, что для вечернего выхода лучший вариант – это "звездный стиль" от Кристины Агилеры и платье из серебристого шелка?

Добавим, что карьера Кристины идет в нужном направлении: на прошлой неделе релизы песен "La Fuerza" и "La Tormenta" в совокупности принесли певице семь номинаций на Latin Grammy.

Добавим, Кристина Агилера может позволить себе разные наряды – блеклые и с ярким принтом, с ее внешностью одежда лишь подчеркивает красоту певицы. На одной из фотосессий она надела "змеиный наряд".