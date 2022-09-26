Крістіна Агілера гуляла у витонченій сукні-комбінації із сріблястого шовку (фото)

41-річна співачка Крістіна Агілера, популярна володарка сильного голосу, останнім часом вчиться носити одяг, який здатний підкреслити її принади.

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У соцмережах вона часто публікує фотосесії у різних образах. Цього разу вона обрала світлу сукню-комбінацію із сріблястого шовку, і продемонструвала, як це вбрання виглядає у вечірній час. Про це пише Hello!

Крістіна позувала у сукні-комбінації під зоряним нічним небом. Витончена сукня підкреслювала струнку фігуру співачки і виглядала по-справжньому стильною.

Ця сукня чудово відтінює платиновий колір волосся співачки та прекрасний колір її блакитних очей.

Хто тепер сумніватиметься, що для вечірнього виходу найкращий варіант — це "зірковий стиль" від Крістіни Агілери та сукня із сріблястого шовку?

Додамо, що кар'єра Крістіни йде у потрібному напрямку: минулого тижня релізи пісень "La Fuerza" та "La Tormenta" разом принесли співачці сім номінацій на Latin Grammy.

Додамо, Крістіна Агілера може дозволити собі різні вбрання — бляклі та з яскравим принтом, з її зовнішністю одяг лише підкреслює красу співачки. На одній із фотосесій вона одягла "зміїне вбрання".