Любовь, доброта и щедрость. Лунный календарь на 27 сентября 2022 года

2-й лунный день. Символ дня – "Рот". Это время щедрости, доброты и альтруизма. Сегодня дарите подарки и комплименты, творите хорошие и добрые дела, создавайте и взращивайте положительные эмоции.

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Во второй лунный день избегайте озлобленности и раздражительности — это будет сильно мешать вам и сегодня, и в ближайшем будущем.

Сегодня нужно начинать реализовывать намеченные планы. Хорошо начинать все – от оздоровительных программ до крупных бизнес-проектов.

В этот день, как никогда, организм знает, что ему нужно. Но не переедайте — лишнее осядет в организме и может вернуться болезнью.

Стрижка волос в этот день будет притягивать к вам ссоры и кривотолки.

День хорош для секса, особенно для чего-то нового в отношениях между партнерами.

Луна в знаке Весы. Это время покоя и гармонии. Вероятность конфликтов снижается. Помиритесь с теми, с кем были в ссоре.

Время деликатности и приятного общения, стабильно хорошего настроения.

Вместе с тем Луна в Весах дает некоторую нерешительность и склонность к колебаниям. Поэтому если выбор сделать сложно — отложите его до завтра.

Посвятите день налаживанию отношений, поиску компромиссов, переговорам и встречам, требующим дипломатических качеств.