Любов, доброта та щедрість. Місячний календар на 27 вересня 2022 року

2-й місячний день. Символ дня — "Рот". Це час щедрості, доброти та альтруїзму. Сьогодні даруйте подарунки та компліменти, творіть хороші та добрі справи, створюйте та вирощуйте позитивні емоції.

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У другий місячний день уникайте озлобленості і дратівливості — це сильно заважатиме вам і сьогодні, і в найближчому майбутньому.

Сьогодні потрібно починати реалізовувати намічені плани. Добре розпочинати все — від оздоровчих програм до великих бізнес-проєктів.

У цей день, як ніколи, організм знає, що йому потрібне. Але не переїдайте — зайве осяде в організмі і може обернутися хворобою.

Стрижка волосся в цей день притягуватиме до вас сварки та пересуди.

День вдалий для сексу, особливо для чогось нового у стосунках між партнерами.

Місяць у знаку Терези. Це час спокою та гармонії. Імовірність конфліктів знижується. Помиріться з тими, з ким були у сварці.

Час делікатності та приємного спілкування, стабільно гарного настрою.

Разом з тим Місяць у Терезах дає деяку нерішучість і схильність до коливань. Тому якщо вибір зробити складно, відкладіть його до завтра.

Присвятіть день налагодженню стосунків, пошуку компромісів, переговорів та зустрічей, які потребують дипломатичних рис.