Девам - экономия, Львам - молчание. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 сентября 2022 года

День, когда лучше воздержаться от раздражительности, расточительства и выяснений отношений

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Овен

Сегодня есть риск обострения хронических болезней. Обратите внимание на самочувствие, если есть возможность сходите на плановую проверку к врачу. Спокойный вечер в кругу семьи поможет расслабиться и отдохнуть.

Телец

Сконцентрируйтесь на поставленной цели, не растрачивайте свою энергию на второстепенные дела. Это поможет вам попутно быстро и успешно завершить ряд дел, затянувшихся еще с лета.

Близнецы

В этот день важно прислушаться к собственной интуиции. Она поможет в принятии важного решения. Друзья могут огорчать непредвиденной новостью, но в конечном итоге все будет вам на пользу.

Рак

Высокий риск конфликта на работе. Но не сомневайтесь в собственных силах. Звезды рекомендуют сохранять спокойствие и контролировать эмоции — тогда вы будете победителем.

Лев

Не отвлекайтесь на пустые разговоры, не теряйте время. Более того, сегодня вообще желательно максимально сильно сократить общение — ничего кроме разочарования оно вам не принесет.

Дева

Воздержитесь сегодня от покупок и финансовых сделок. Есть высокая вероятность потерять деньги безвозвратно. Во второй половине дня будьте осторожны на дорогах, не превышайте скорость.

Весы

Вам захочется проявить сегодня талант миротворца. Но помните, что лучше не поддаваться эмоциям и не принимать опрометчивое решение. А тот, за кого вы собираетесь вступиться, вполне может быть не так и невиновен.

Скорпион

Вашей мудрости хватит для того, чтобы не подстраиваться под сложную ситуацию, которая может возникнуть сегодня. Проявите ее и удача будет на вашей стороне.

Стрелец

Возможно, сегодня вам будет казаться, что черная полоса в вашей жизни не закончилась. Запаситесь терпением, вспомните сколько трудностей вы уже преодолели и какие победы одержали. Звезды очень благосклонны к вам.

Козерог

Агрессивность, которая будет отличать вас сегодня, помешает вам работать – вы просто окажетесь не в состоянии сосредоточиться на решаемых вами профессиональных вопросах, так что нужно держать себя в руках.

Водолей

Избегайте ненужных споров — вместо истины вы получите конфликт, который тяжело будет решить. Накопившиеся эмоции лучше пусть в конструктивное русло — поможет активный отдых или спорт.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше отдохнуть и поберечь здоровье, есть риск получить неприятную травму в виде растяжек и вывихов. Вечером ждет приятные новости.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ