Дівам – економія, Левам – мовчання. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 вересня 2022 року

День, коли краще утриматися від дратівливості, марнотратства та з'ясування стосунків

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Овен

Сьогодні є ризик загострення хронічних хвороб. Зверніть увагу на самопочуття, якщо є можливість сходіть на планову перевірку до лікаря. Спокійний вечір у родинному колі допоможе розслабитися і відпочити.

Телець

Сконцентруйтеся на поставленій меті, не витрачайте свою енергію на другорядні справи. Це допоможе вам попутно швидко й успішно завершити низку справ, що затягнулися ще з літа.

Близнюки

Цього дня важливо дослухатися до власної інтуїції. Вона допоможе ухвалити важливе рішення. Друзі можуть засмучувати непередбаченою новиною, але, зрештою, все буде вам на користь.

Рак

Високий ризик конфлікту на роботі. Але не сумнівайтеся у своїх силах. Зірки рекомендують зберігати спокій і контролювати емоції — тоді ви будете переможцем.

Лев

Не відволікайтеся на порожні розмови, не гайте часу. Ба більше, сьогодні взагалі бажано максимально сильно скоротити спілкування — нічого, крім розчарування, воно вам не принесе.

Діва

Утримайтеся сьогодні від покупок і фінансових угод. Є висока можливість втратити гроші безповоротно. У другій половині дня будьте обережними на дорогах, не перевищуйте швидкість.

Терези

Вам захочеться проявити сьогодні талант миротворця. Але пам'ятайте, що краще не піддаватися емоціям і не ухвалювати необачне рішення. А той, за кого ви збираєтеся заступитися, цілком може бути не таким і невинним.

Скорпіон

Вашої мудрості вистачить для того, щоб не підлаштовуватись під складну ситуацію, яка може виникнути сьогодні. Проявіть її і успіх буде на вашому боці.

Стрілець

Можливо, сьогодні вам здаватиметься, що чорна смуга у вашому житті не закінчилася. Запасіться терпінням, згадайте, скільки труднощів ви вже подолали і які перемоги здобули. Зірки дуже прихильні до вас.

Козеріг

Агресивність, яка відрізнятиме вас сьогодні, завадить вам працювати — ви просто будете не в змозі зосередитися на вирішуваних вами професійних питаннях, тож потрібно тримати себе в руках.

Водолій

Уникайте непотрібних суперечок — замість істини ви отримаєте конфлікт, який важко буде вирішити. Емоції, що накопичилися, краще відправити в конструктивне русло — допоможе активний відпочинок або спорт.

Риби

Рибам сьогодні краще відпочити та поберегти здоров'я, є ризик отримати неприємну травму у вигляді розтяжок і вивихів. Увечері чекайте на приємні новини.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ