Негативные мысли приводят к саморазрушению. Лунный календарь на 28 сентября 2022 года

Хорошее время работать со своими недостатками, отказаться от вредных привычек, трансформировать негативные мысли в положительные. Но есть условие.

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3-й лунный день

Символ дня — "Леопард" и это животное хорошо иллюстрирует, как организм человека наполнен энергией, как леопард, готовый сделать резкий и мощный рывок вперед. Эту энергию надо обязательно направить в нужное вам русло. Например, поработать со своими негативными мыслями. Их нужно обязательно контролировать, иначе они приведут к саморазрушению.

Также это хорошее время работать со своими недостатками, отказаться от вредных привычек, но при условии, если это будет ваш осознанный выбор.

Это день воли и начала новых дел. Но неожиданности и неприятности могут настичь каждую минуту. Очень эффективными будут занятия йогой, карате или дзюдо. Впрочем, любой вид спорта будет сегодня полезен.

В этот день не рекомендуется стричь волосы.

Луна в Весах склоняет к гармонии. Снижается вероятность конфликтов. Мы легче идем на компромиссы и находим общий язык с людьми. Поэтому в дни Весов хорошо примириться с теми, с кем были в ссоре.