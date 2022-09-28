Негативные мысли приводят к саморазрушению. Лунный календарь на 28 сентября 2022 года
Хорошее время работать со своими недостатками, отказаться от вредных привычек, трансформировать негативные мысли в положительные. Но есть условие.
3-й лунный день
Символ дня — "Леопард" и это животное хорошо иллюстрирует, как организм человека наполнен энергией, как леопард, готовый сделать резкий и мощный рывок вперед. Эту энергию надо обязательно направить в нужное вам русло. Например, поработать со своими негативными мыслями. Их нужно обязательно контролировать, иначе они приведут к саморазрушению.
Также это хорошее время работать со своими недостатками, отказаться от вредных привычек, но при условии, если это будет ваш осознанный выбор.
Это день воли и начала новых дел. Но неожиданности и неприятности могут настичь каждую минуту. Очень эффективными будут занятия йогой, карате или дзюдо. Впрочем, любой вид спорта будет сегодня полезен.
В этот день не рекомендуется стричь волосы.
Луна в Весах склоняет к гармонии. Снижается вероятность конфликтов. Мы легче идем на компромиссы и находим общий язык с людьми. Поэтому в дни Весов хорошо примириться с теми, с кем были в ссоре.