Негативні думки призводять до саморуйнування. Місячний календар на 28 вересня 2022 року

Хороший час працювати зі своїми недоліками, відмовитися від шкідливих звичок, трансформувати негативні думки на позитивні. Але є умова.

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3-й місячний день

Символ дня — "Леопард" і ця тварина добре ілюструє, як організм людини сповнений енергії, як леопард, готовий зробити різкий і потужний ривок уперед. Цю енергію треба обов'язково спрямувати в потрібне вам русло. Наприклад, попрацювати зі своїми негативними думками. Їх потрібно обов'язково контролювати, інакше вони призведуть до руйнування.

Також це гарний час працювати зі своїми недоліками, відмовитись від шкідливих звичок, але за умови, якщо це буде ваш усвідомлений вибір.

Це день волі та початку нових справ. Але несподіванки та неприємності можуть спіткати щохвилини. Дуже ефективними будуть заняття йогою, карате чи дзюдо. Втім, будь-який вид спорту буде сьогодні корисним.

У цей день не рекомендується стригти волосся.

Місяць у Терезах схиляє до гармонії. Знижується ймовірність конфліктів. Ми легше йдемо на компроміси та знаходимо спільну мову з людьми. Тому в дні Терезів добре примиритися з тими, з ким були у сварці.