Октябрь 2022: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Астрологи утверждают, что Луна сильно влияет на разные сферы жизни человека. Поэтому, планируя любые рабочие графики, отпуск, свидания, поход к врачу или косметологу — ориентируйтесь на лунный календарь. Это поможет вам быть более успешным и счастливым человеком.

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Фазы Луны в октябре 2022

Новолуние: 25 октября

Полнолуние: 9 октября

Растущая Луна: с 1 по 8 и с 26 по 31 октября

Убывающая Луна: с 10 по 24 октября

Солнечное затмение: 25 октября (в 10:36 по Киеву)

Лунное затмение: нет

Астрологи советуют планировать дела на месяц вперед в первый час новолуния.

Энергетически благоприятные дни в октябре: 1, 2, 5, 6, 11-13, 15-17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31

Энергетически неблагоприятные дни в октябре: 3, 4, 7-10, 14, 18, 21, 24, 27, 30

Неблагоприятные лунные дни для начала новых дел в октябре: 9, 10, 30

Остальные лунные дни октября 2022 года являются нейтральными.

Благоприятные дни в октябре 2022 по сферам:

Предложение руки и сердца, свадьба: 1, 2, 5, 7, 8 и 28.

Дорогие покупки: 1, 5, 6, 8, 11, 22, 25-27, 31

Отпуск: 3-6, 10, 16, 17, 19, 25, 27-29, 31

Хирургические вмешательства: 7, 10, 17, 18, 22, 24, 27, 29, 30

Удаление зубов: 16, 17, 23

Лечение зубов: 1, 5, 6, 13-23, 27-29

Благоприятные дни в октябре 2022 для процедур красоты:

Массаж: 7-19

Похудение: 1-8, 26-31

Эпиляция и депиляция: 1, 3, 7, 10, 11, 15-17, 19, 22, 31

Стрижка волос, окрашивание: 1-4, 11, 12, 15, 18-20, 22, 24, 28-31

Маникюр и педикюр: 2-4, 11, 12, 21, 22, 30, 31

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl