Жовтень 2022: сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем

Астрологи стверджують, що Місяць сильно впливає різні сфери життя людини. Тому, плануючи будь-які робочі графіки, відпустку, побачення, похід до лікаря чи косметолога, орієнтуйтеся на місячний календар. Це допоможе вам бути більш успішною та щасливою людиною.

Related video

Фази Місяця у жовтні 2022

Молодий місяць: 25 жовтня

Повний місяць: 9 жовтня

Місяць, що росте: з 1 по 8 і з 26 по 31 жовтня

Місяць, що зменшується: з 10 по 24 жовтня

Сонячне затемнення: 25 жовтня (о 10:36 за Києвом)

Місячне затемнення: ні

Астрологи радять планувати справи на місяць уперед у першу годину молодика.

Енергетично сприятливі дні в жовтні: 1, 2, 5, 6, 11-13, 15-17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31

Енергетично несприятливі дні у жовтні : 3, 4, 7-10, 14, 18, 21, 24, 27, 30

Несприятливі місячні дні для початку нових справ у жовтні: 9, 10, 30

Решта місячних днів жовтня 2022 року є нейтральними.

Сприятливі дні в жовтні 2022 за сферами:

Пропозиція руки та серця, весілля: 1, 2, 5, 7, 8 та 28.

Дорогі покупки: 1, 5, 6, 8, 11, 22, 25-27, 31

Відпустка: 3-6, 10, 16, 17, 19, 25, 27-29, 31

Хірургічні втручання: 7, 10, 17, 18, 22, 24, 27, 29, 30

Видалення зубів: 16, 17, 23

Лікування зубів: 1, 5, 6, 13-23, 27-29

Сприятливі дні в жовтні 2022 року для процедур краси:

Масаж: 7-19

Схуднення: 1-8, 26-31

Епіляція та депіляція: 1, 3, 7, 10, 11, 15-17, 19, 22, 31

Стрижка волосся, фарбування: 1-4, 11, 12, 15, 18-20, 22, 24, 28-31

Манікюр і педикюр: 2-4, 11, 12, 21, 22, 30, 31

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl