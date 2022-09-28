Жовтень 2022: сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем
Астрологи стверджують, що Місяць сильно впливає різні сфери життя людини. Тому, плануючи будь-які робочі графіки, відпустку, побачення, похід до лікаря чи косметолога, орієнтуйтеся на місячний календар. Це допоможе вам бути більш успішною та щасливою людиною.
Фази Місяця у жовтні 2022
Молодий місяць: 25 жовтня
Повний місяць: 9 жовтня
Місяць, що росте: з 1 по 8 і з 26 по 31 жовтня
Місяць, що зменшується: з 10 по 24 жовтня
Сонячне затемнення: 25 жовтня (о 10:36 за Києвом)
Місячне затемнення: ні
Астрологи радять планувати справи на місяць уперед у першу годину молодика.
Енергетично сприятливі дні в жовтні: 1, 2, 5, 6, 11-13, 15-17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31
Енергетично несприятливі дні у жовтні : 3, 4, 7-10, 14, 18, 21, 24, 27, 30
Несприятливі місячні дні для початку нових справ у жовтні: 9, 10, 30
Решта місячних днів жовтня 2022 року є нейтральними.
Сприятливі дні в жовтні 2022 за сферами:
Пропозиція руки та серця, весілля: 1, 2, 5, 7, 8 та 28.
Дорогі покупки: 1, 5, 6, 8, 11, 22, 25-27, 31
Відпустка: 3-6, 10, 16, 17, 19, 25, 27-29, 31
Хірургічні втручання: 7, 10, 17, 18, 22, 24, 27, 29, 30
Видалення зубів: 16, 17, 23
Лікування зубів: 1, 5, 6, 13-23, 27-29
Сприятливі дні в жовтні 2022 року для процедур краси:
Масаж: 7-19
Схуднення: 1-8, 26-31
Епіляція та депіляція: 1, 3, 7, 10, 11, 15-17, 19, 22, 31
Стрижка волосся, фарбування: 1-4, 11, 12, 15, 18-20, 22, 24, 28-31
Манікюр і педикюр: 2-4, 11, 12, 21, 22, 30, 31
Джерело: прогноз таро від Анжели Перл