Cемья Брюса Уиллиса продала его образ компании по изготовлению дипфейков

Знаменитый актер уже давно не может работать, но его родственникам все равно

Related video

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса передала лицензию на право использования его образа компании Deepcake, которая специализируется на производстве дипфейков (очень убедительных видеофейков). Благодаря использованию высоких технологий и искусственного интеллекта образ Брюса Уиллиса можно будет поместить на другого актера, а дальше уже можно любое кино снимать. О сумме сделки не сообщатся, но речь может идти о десятках миллионов долларов.

Отметим, что 67-летний Брюс Уиллис уже давно не может работать. У него целый букет болезней, во главе с афазией – несколько лет актер уже не может говорить. Но на самом деле серьезные проблемы со слухом, речью, памятью и прочим начались проявляться у Брюса много лет назад. Что не помешало его родственникам договориться с кинопроизводителями об участии знаменитости в добром десятке боевиков средней руки, а то и поплоше уровнем. Брюс, до того как утратил способность говорить, произносил нужные по сценарию фразы, которые ему надиктовывали через слуховой аппарат. Теперь же всю работу перед софитами за старого и больного киноактера сможет делать искусственный интеллект.

Ранее Фокус писал, что жена Брюса Уиллиса поделилась горячими фото с мужем.