Сім'я Брюса Вілліса продала його образ компанії з виготовлення дипфейків

Знаменитий актор вже давно не може працювати, але його родичам байдуже

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Сім'я голлівудського актора Брюса Вілліса передала ліцензію на право використання його образу компанії Deepcake, яка спеціалізується на виробництві дипфейків (переконливих відеофейків). Завдяки використанню високих технологій та штучного інтелекту образ Брюса Вілліса можна буде помістити на іншого актора, а далі вже можна знімати будь-яке кіно. Про суму угоди не повідомляють, але може йтися про десятки мільйонів доларів.

Зазначимо, що 67-річний Брюс Вілліс уже давно не може працювати. Він має цілий букет хвороб, на чолі з афазією — кілька років актор уже не може говорити. Але насправді серйозні проблеми зі слухом, мовою, пам'яттю та іншим почали проявлятися у Брюса багато років тому. Що не завадило його родичам домовитися з кіновиробниками про участь знаменитості в доброму десятку бойовиків середньої руки. Брюс, як втратив здатність говорити, вимовляв потрібні за сценарієм фрази, які йому надиктовували через слуховий апарат. Тепер всю роботу перед софітами за старого і хворого кіноактора зможе робити штучний інтелект.

Раніше Фокус писав, що дружина Брюса Вілліса поділилася гарячими фото із чоловіком.