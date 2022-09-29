Близнецам - активный отдых, Весам - уединение. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 сентября 2022 года

Звезды предсказывают легкий день, наполненный приятными сюрпризами. Однако не для всех.

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Овен

Попытайтесь избегать дискуссий с руководством — есть риск потерять работу. Также лучше ограничить общение с незнакомыми людьми и контролировать собственные эмоции.

Телец

День благоприятный для самоанализа. Вы сможете понять в чем вы были не правы. Собственные ошибки придется исправлять самостоятельно, но репутация ваша от этого только повыситься.

Близнецы

Сбавьте скорость жизни. Не беритесь за непосильные дела. Подумайте еще раз — хотите ли вы заниматься именно тем, чем занимаетесь сегодня? Отвлечься и снять усталость поможет активный отдых.

Рак

Удачный день для завершения начатых дел. Вы заслужили на самый лучший отдых — в кругу семьи. Накопленная сегодня энергия поднимет завтра вас к вершинам успеха.

Лев

Откройте свое сердце для всего нового. Так вы сможете не только получить хорошие эмоции, но и заново научиться доверять людям.

Дева

Сегодня хороший день для медитаций, йоги, очистительных практик, разговора с собой. Не рассчитывайте на помощь друзей, скорее всего они откажут. Не огорчайтесь — это пойдет вам только на пользу.

Весы

Вас ждут непредвиденные растраты, но вы сможете их избежать, если послушаете совет близкого друга. Не превышайте скорость на дороге. Вечер проведите дома.

Скорпион

Четверг станет для вас очень удачным днем во всех планах. И в личной жизни, и на работе вас ждет невероятный успех. Запланируйте отдых в ближайшие дни, позаботьтесь о здоровье.

Стрелец

У одиноких Стрельцов есть все шансы встретить свою судьбу. Не бойтесь проявлять инициативу, не вспоминайте негативный опыт. Почувствовать себя уверенно поможет дорогая обновка, так что не экономьте на себе.

Козерогов

Сегодня вы можете познакомиться с людьми, которые вам помогут в профессиональной сфере. Но помните — никто лучше вас не знает, что вам нужно и когда вам это нужно. В личной жизни нужно быть немного инициативней.

Водолей

Вас ждут приятные новости на работе. Но от алкоголя лучше отказаться, спиртное омрачит ваш успех. Вечер посвятите чему-то полезному и приятному. Например, почитайте книгу в тишине.

Рыбы

Благоприятный день для крупных бытовых покупок. Финансовые растраты легко возобновляться — может быть премия ил другие неожиданные поступления денег.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ