Близнюкам — активний відпочинок, Терезам — усамітнення. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 вересня 2022 року

Зірки пророкують легкий день, наповнений приємними сюрпризами. Проте не всім.

Related video

Овен

Спробуйте уникати дискусій із керівництвом — є ризик втратити роботу. Також краще обмежити спілкування з незнайомими людьми та контролювати власні емоції.

Телець

День сприятливий для самоаналізу. Ви зможете зрозуміти, в чому ви не мали рації. Власні помилки доведеться виправляти самостійно, але ваша репутація від цього тільки підвищиться.

Близнюки

Зменште швидкість життя. Не беріться за непосильні справи. Подумайте ще раз — чи ви хочете займатися саме тим, чим займаєтеся сьогодні? Відволіктися та зняти втому допоможе активний відпочинок.

Рак

Вдалий день для завершення розпочатих справ. Ви заслужили на найкращий відпочинок — у родинному колі. Накопичена сьогодні енергія підніме вас завтра до вершин успіху.

Лев

Відкрийте своє серце для всього нового. Так ви зможете не тільки отримати гарні емоції, а й заново навчитися довіряти людям.

Діва

Сьогодні гарний день для медитацій, йоги, очисних практик, розмови із собою. Не розраховуйте на допомогу друзів, швидше за все, вони відмовлять. Не засмучуйтеся — це піде вам тільки на користь.

Терези

На вас чекають непередбачені витрати, але ви зможете їх уникнути, якщо послухаєте пораду близького друга. Не перевищуйте швидкість на дорозі. Вечір проведіть удома.

Скорпіон

Четвер стане для вас дуже вдалим днем у всіх планах. І в особистому житті, і на роботі на вас чекає неймовірний успіх. Заплануйте відпочинок найближчими днями, подбайте про здоров'я.

Стрілець

Самотні Стрільці мають всі шанси зустріти свою долю. Не бійтеся виявляти ініціативу, не згадуйте негативний досвід. Почуватися впевнено допоможе дорога обновка, тому не заощаджуйте на собі.

Козеріг

Сьогодні ви можете познайомитися з людьми, які допоможуть вам у професійній сфері. Але пам'ятайте — ніхто краще за вас не знає, що вам потрібно та коли вам це потрібно. В особистому житті потрібно бути трохи ініціативнішим.

Водолій

На вас чекають приємні новини на роботі. Але від алкоголю краще відмовитися, спиртне затьмарить ваш успіх. Вечір присвятіть чомусь корисному та приємному. Наприклад, почитайте книгу в тиші.

Риби

Найсприятливіший день для великих побутових покупок. Фінансові витрати легко відновляться — можлива премія або інші несподівані надходження грошей.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ