"Райское дерево". Лунный календарь на 29 сентября 2022 года

День сложный, но все в нем зависит от вас, от вашего выбора. В том числе — быть ли в этот день счастливым.

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4-й лунный день

Символ дня "Райское дерево". Это день выбора между добром и злом, ведь именно сегодня разнообразные соблазны очень велики.

Также сегодня возможны конфликтные ситуации, многим придется отстаивать свою точку зрения. День сложный, но все в нем зависит от вас, от вашего выбора. В том числе — быть ли в этот день счастливым.

В четвертый лунный день хорошо получать новую информацию, расширять свои знания, изучать традиции, историю своей страны и своего рода.

В этот день лучше не оставаться одному, а быть в кругу семьи, стараться не выходить на улицу, не перетруждаться ни физически, ни эмоционально.

Это время отдыха, духовного равновесия, медитаций и молитв. Особенно сильны в этот день молитвы от чистого сердца, из глубины души.

Если вы кого-то обидели, очень хорошо в этот день попросить у него прощения.

В этот день можно найти духовного учителя, получить важный совет или ответ на мучающий вас вопрос. Несдержанным людям в этот день лучше помолчать, потому что злые слова могут натворить беды.

Хороший день для посадки деревьев и растений, для начала цикла лечения травами.

Сегодня хорошо начинать ремонт дома, могут найтись пропавшие вещи.

Стрижка принесет дискомфорт, приведет к тоске.

Луна в знаке Скорпион

Эмоциональное возбуждение усиливается. Нарастают истеричность и напряженность. Нас легко увлекают страсти. В эти дни мы бываем недовольны и собой, и окружающими, все и всех видим в черных тонах. Нам хочется что-нибудь резко изменить в жизни. Поддаваться этому желанию не надо, потому что оно возникает лишь из-за обострившейся зависимости от мимолетных перепадов настроений.

В дни Скорпиона мы можем стать раздражительными, нервными и хмурыми. Вместе с тем повышается чувствительность, и мы можем, например, остро ощутить угрожающую опасность, хотя раньше этого не замечали. Да, в эти дни мы видим жизнь с худших сторон. Но иногда это даже полезно: при виде плохого в своей жизни мы можем вовремя что-то исправить.