"Райське дерево". Місячний календар на 29 вересня 2022 року

День складний, але все залежить від вас, від вашого вибору. У тому числі, чи бути цього дня щасливим.

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4-й місячний день

Символ дня — "Райське дерево". Це день вибору між добром і злом, адже саме сьогодні різноманітні спокуси дуже великі.

Також сьогодні можливі конфліктні ситуації, багатьом доведеться обстоювати свою думку. День складний, але все залежить від вас, від вашого вибору. У тому числі, чи бути цього дня щасливим.

У четвертий місячний день добре отримувати нову інформацію, розширювати свої знання, вивчати традиції, історію своєї країни та свого роду.

Цього дня краще не залишатися одному, а бути в родинному колі, намагатися не виходити на вулицю, не перевантажуватися ні фізично, ні емоційно.

Це час відпочинку, духовної рівноваги, медитацій і молитов. Особливо сильні в цей день молитви від щирого серця, з глибини душі.

Якщо ви когось образили, дуже добре в цей день попросити пробачення.

Цього дня можна знайти духовного вчителя, отримати важливу пораду або відповідь на запитання, що мучить вас. Нестриманим людям у цей день краще помовчати, бо злі слова можуть наробити лиха.

Хороший день для посадки дерев і рослин, для початку циклу лікування травами.

Сьогодні добре починати ремонт будинку, можуть знайтися зниклі речі.

Стрижка принесе дискомфорт, спричинить тугу.

Місяць у знак Скорпіон

Емоційне збудження посилюється. Наростають істеричність і напруженість. Нас легко захоплюють пристрасті. У ці дні ми буваємо незадоволені і собою, і оточенням, все і всіх бачимо в чорних тонах. Нам хочеться щось різко змінити в житті. Піддаватися цьому бажанню не треба, тому що воно виникає лише через залежність від швидкоплинних перепадів настроїв, що загострилася.

У дні Скорпіона ми можемо стати дратівливими, нервовими та похмурими. Натомість підвищується чутливість, і ми можемо, наприклад, гостро відчути загрозливу небезпеку, хоча раніше цього не помічали. Так, у ці дні ми бачимо життя з найгірших сторін. Але іноді це навіть корисно: побачивши погане у своєму житті ми можемо вчасно щось виправити.