Топ-3 знака Зодиака, которым в октябре 2022 года повезет в любви

Эта тройка счастливчиков уже буквально через пару дней может встретить любовь всей своей жизни. Или же улучшить существующие отношения и стать ближе друг к другу.

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Овен

Звезды предвещают вам в октябре встречу, которая изменит вашу жизнь. Но вы должны быть готовы к этой встречи — отпустите все старые обиды и попрощайтесь наконец-то с бывшим партнером по-настоящему. С новой любовью у вас есть шанс на полную гармонию и взаимность. Вы сможете наконец то ощутить всю полноту жизни. Не подкачайте!

Весы

Астрологи советуют мужчинам-Весам быть увереннее в себе, а женщинам-Весам — мягче. Тогда звезды сойдутся и в октябре вы встретите свою любовь. Отношения будут искренними, доверительными. Радость от общения не омрачит холодная осень. Сохранить и усилить эту идиллию поможет осознанное отношение к мелочам и сдержанность. И не забывайте удивлять свою половинку приятными подарками, не экономьте на чувствах.

Водолей

Водолеев, скорее всего, в октябре ждет давно назревший разговор со своей второй половинкой. Вам удасться решить некоторые недоразумения, лучше понять друг друга, стать ближе и дороже друг другу. Свободные Водолеи-мужчины могут сделать своей половинке предложение — это будет удачный брак на долгие годы. Женатые Водолеи в конце октября могут получить известие о пополнении в семьи.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ