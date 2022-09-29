Топ 3 знаки Зодіаку, яким у жовтні 2022 року пощастить у коханні

Ця трійка щасливчиків вже буквально через пару днів може зустріти кохання всього свого життя. Або покращити наявні стосунки і стати ближче одне до одного.

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Овен

Зірки віщують вам у жовтні зустріч, яка змінить ваше життя. Але ви повинні бути готові до цієї зустрічі — відпустіть всі старі образи і попрощайтеся нарешті з колишнім партнером по-справжньому. З новим коханням у вас є шанс на повну гармонію та взаємність. Ви зможете нарешті відчути всю повноту життя. Не підкачайте!

Терези

Астрологи радять чоловікам-Терезам бути впевненішим у собі, а жінкам-Терезам — м'якшими. Тоді зірки зійдуться, і в жовтні ви зустрінете своє кохання. Стосунки будуть щирими, довірливими. Радість від спілкування не затьмарить холодна осінь. Зберегти та посилити цю ідилію допоможе усвідомлене ставлення до дрібниць та стриманість. І не забувайте дивувати свою половинку приємними подарунками, не заощаджуйте на почуттях.

Водолій

Водоліїв, найімовірніше, у жовтні чекає давно назріла розмова зі своєю другою половинкою. Вам вдасться вирішити деякі непорозуміння, краще зрозуміти одне одного, стати ближче та дорожче одне одному. Вільні Водолії-чоловіки можуть зробити своїй половинці пропозицію — це буде вдалий шлюб на довгі роки. Одружені Водолії наприкінці жовтня можуть отримати звістку про поповнення в родині.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ