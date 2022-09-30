30 сентября: Вера, Надежда, Любовь и мать их София - что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя венчаться и жениться — брак будет неудачным, но договариваться о свадьбе можно.

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История праздника:

30 сентября православная церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Согласно легенде, София с дочерьми жили во II веке. Женщина воспитывала девочек в глубокой любви к христианской вере. Однако в Риме в те годы начали преследовать христиан. Веру, Надежду, Любовь и их маму Софию заточили в тюрьму и требовали вернуться к идолопоклонству. Но девочки, которым было 12, 10 и 9 лет, не отреклись от веры. За это их убили. Мать, сраженная горем, прожила после смерти дочерей три дня и умерла прямо возле их гроба.

Этот день, не смотря на трагическую историю, считается радостным. Утром девушкам и женщинам положено немного поплакать и пожаловаться на свою судьбу — считалось, что это принесет счастье в дом. Днем, после богослужения в Храме, начинались празднования. Женщин, особенно тех, кого звали Вера, Надежда, Любовь и София, одаривали подарками — цветами и сладостями.

Молодые девушки в этот день могли немного погадать и испечь пироги.

Считается, что люди, рожденные 30 сентября, неконфликтные, доброжелательные, способные найти ключ к любому сердцу.

Что нельзя делать сегодня?

30 сентября нельзя венчаться и заключать брак, но хорошим началом семейной жизни считается в этот день договориться о свадьбе.

Женщинам нельзя работать. Всю работу по дому должны взять на себя мужчины.

Нельзя вязать, вышивать и шить.

Запрещено ругаться, выяснять отношения, сквернословить, обижать ближних.

Приметы дня:

Если журавли 30 сентября улетают в теплые края, то на Покрову (14 октября) ударит мороз. Если нет, то похолодает уже до конца октября.

Если 30 сентября тепло и ясно, то клев сегодня будет отличным.

Если пронесется гром 30 сентября – означает, что осень продлится долго и будет теплой.