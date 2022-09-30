30 вересня: Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія — що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна вінчатись і одружуватися — шлюб буде невдалим, але домовлятися про весілля можна.

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Історія свята:

30 вересня православна церква згадує мучениць Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію. Згідно з легендою, Софія з дочками жили у II столітті. Жінка виховувала дівчаток у глибокій любові до християнської віри. Однак у Римі у роки почали переслідувати християн. Віру, Надію, Любов та їхню маму Софію ув'язнили і вимагали повернутися до ідолопоклонства. Але дівчатка, яким було 12, 10 та 9 років, не зреклися віри. За це їх убили. Мати, вбита горем, прожила після смерті дочок три дні і померла біля їхньої труни.

Цей день, попри трагічну історію, вважається радісним. Вранці дівчатам і жінкам потрібно трохи поплакати і поскаржитися на свою долю — вважалося, що це принесе щастя в дім. Вдень, після богослужіння у Храмі, розпочиналися святкування. Жінок, особливо тих, кого звали Віра, Надія, Любов та Софія, обдаровували подарунками — квітами та солодощами.

Молоді дівчата цього дня могли трохи поворожити та спекти пироги.

Вважається, що люди, народжені 30 вересня, є неконфліктними, доброзичливими, здатними знайти ключ до будь-якого серця.

Що не можна робити сьогодні?

30 вересня не можна вінчатись і укладати шлюб, але хорошим початком сімейного життя вважається цього дня домовитися про весілля.

Жінкам не можна працювати. Всю роботу вдома повинні взяти на себе чоловіки.

Не можна в'язати, вишивати та шити.

Заборонено лаятись, з'ясовувати стосунки, лихословити, ображати ближніх.

Прикмети дня:

Якщо журавлі 30 вересня відлітають у вирій, то на Покрову (14 жовтня) вдарить мороз. Якщо ні, то похолодає вже до кінця жовтня.

Якщо 30 вересня тепло і ясно, то клювання сьогодні буде чудовим.

Якщо пролунає грім 30 вересня — означає, що осінь триватиме довго і буде теплою.