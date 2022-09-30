Топ-3 знака Зодиака, которые добьются успеха в октябре 2022

В список счастливчиков вошли три знака, к которым в октябре фортуна будет особенно благосклонна

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ЛЕВ

Октябрь для Львов — месяц максимального успеха. Ваша настойчивость и целеустремленность помогут достичь давно намеченных планов, закончить один из проектов из наилучшими показателями. Признание и финансовое вознаграждение за проделанную работу ждут вас в середине месяца. Не исключено, что многие Львы перейдут на руководящие должности именно в октябре этого года. но звезды рекомендуют вам не расслабляться и не терять голову от обрушившегося успеха, а продолжать двигаться в таком же темпе и сосредоточиться на своих обязанностях.

ДЕВА

Для Дев октябрь будет золотым временем и в личной жизни, и в работе. Поэтому придется искать баланс и даже отказываться от заманчивых предложений. Чтобы сохранить и закрепить успех лучше всего отправиться в небольшой отпуск с любимым человеком. А на работе — не терять темп и детально продумать дальнейшую стратегию развития. В середине месяца вы возможно получите известие о пополнении в семье. В конце октября есть великая вероятность существенного поступления денег на счета. Это может быть как единоразовая премия, так дополнительный заработок, который может быть стабильным.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов октябрь — месяц укрепления своих профессиональных позиций. Если вы уже долго задумывались о том, что стоит сменить работу или начать новый образовательный курс — то октябрь подарит вам прекрасную возможность реализовать эти планы. Ваши сильные стороны — ум, профессионализм и порядочность не остануться незамеченными. Соответственно, это повлечет за собой и увеличение заработка. В октябре вы сможете делать крупные покупки и даже осуществить давнюю мечту.

Источник:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl