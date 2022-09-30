Топ 3 знаки Зодіаку, які досягнуть успіху в жовтні 2022

До списку щасливчиків увійшли три знаки, до яких у жовтні фортуна буде особливо прихильною.

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ЛЕВ

Жовтень для Львова — місяць максимального успіху. Ваша наполегливість та цілеспрямованість допоможуть досягти давно намічених планів, закінчити один із проєктів із найкращими показниками. Визнання та фінансова винагорода за виконану роботу чекають на вас у середині місяця. Цілком ймовірно, що багато Левів перейдуть на керівні посади саме у жовтні цього року, але зірки рекомендують вам не розслаблятися і не втрачати голову від отриманого успіху, а продовжувати рухатися в такому ж темпі і зосередитися на своїх обов'язках.

ДІВА

Для Дів жовтень буде золотим часом і в особистому житті, і в роботі. Тому доведеться шукати баланс і навіть відмовлятися від привабливих пропозицій. Щоб зберегти та закріпити успіх найкраще вирушити у невелику відпустку з коханою людиною. А на роботі — не втрачати темпу та детально продумати подальшу стратегію розвитку. У середині місяця ви, можливо, отримаєте звістку про поповнення в сім'ї. Наприкінці жовтня є велика ймовірність суттєвого надходження грошей на рахунки. Це може бути як одноразова премія, так і додатковий заробіток, який може бути стабільним.

СТРІЛЕЦЬ

Для Стрільців жовтень — місяць зміцнення своїх професійних позицій. Якщо ви вже довго замислювалися про те, що варто змінити роботу або розпочати новий освітній курс, то жовтень подарує вам чудову можливість реалізувати ці плани. Ваші сильні сторони — розум, професіоналізм та порядність не залишаться непоміченими. Відповідно, це спричинить і збільшення заробітку. У жовтні ви зможете робити великі покупки та навіть здійснити давню мрію.

Джерело:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl