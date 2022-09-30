В Лондоне показали, как будут выглядеть монеты с профилем Карла III

Дизайн монетки номиналом 50 пенсов был лично одобрен новым королем

Related video

Теперь, когда королева Елизавета II умерла, монетному двору придется печатать и изготавливать новые монеты с портретом короля Карла III. И публике уже представили пенсы с обновленным дизайном. Об этом пишет People.

На монетах номиналом в 50 пенсов появится профиль короля Карла III. Он лично одобрил чеканку, сообщили представители Королевского монетного двора.

"Сегодня мы имеем честь представить первое официальное изображение Его Величества короля Карла III, впервые появившееся на мемориальной коллекции монет, посвященной жизни и наследию королевы Елизаветы II", — говорится на сайте Королевского монетного двора.

[ + – ] Монета с изображением принца Чарльза Фото: The Royal Mint

Королевский монетный двор выпускал монеты для Соединенного Королевства более 1100 лет, в том числе монеты, посвященные Платиновому юбилею 70-летнего правления Ее Величества.

Портрет нового короля создал скульптор Мартин Дженнингс.

"Это самая маленькая работа, которую я создал, но это очень волнующе знать, что люди во всем мире будут видеть и хранить ее в течение столетий", — сказал Дженнингс, добавив, что профиль был создан по фотографии Чарльза.

[ + – ] Мартин Дженнингс с профилем принца Чарльза Фото: The Royal Mint

Интересно, что профиль нового короля повернут влево, тогда как лицо его матери, покойной королевы, на монетах смотрело вправо. Это традиция, чтобы монеты нового монарха было проще отличать от монет старой чеканки.

"Чарльз следовал той общей традиции, которая существует в британской чеканке монет, начиная с Карла II, когда монарх смотрит в противоположном направлении по отношению к своему предшественнику", — сказал Крис Баркер из Музея Королевского монетного двора.

На портрете на монетах король изображен без короны, его окружает надпись на латыни, которая гласит: "Король Карл III, милостью Божией, защитник веры".

[ + – ] Монеты с изображением королевы Елизаветы Фото: The Royal Mint

Также на Монетном дворе сообщили, что монеты с портретами королевы и монеты с изображением Карла III будут находиться в обращении параллельно. И их обмен займет многие годы, ну если только любители сувениров не начнут оставлять монеты старого образца себе на память.

"Когда мы впервые чеканили монеты, это был единственный способ, которым люди могли узнать, как на самом деле выглядел монарх. Так это было до соцсетей", — пошутила Энн Джессопп, исполнительный директор Королевского монетного двора.

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы 8 сентября. Первенец Чарльза, 40-летний принц Уильям, теперь следующий в очереди на самый известный трон в мире, за ним следует его первенец, принц Джордж, 9 лет.

Напомним, теперь, после смерти Елизаветы, многие связанные с нею памятные вещи выросли в цене и стали весьма популярны на аукционах и в магазинах. Среди "хитов" продаж и монеты, выпущенные к ее Платиновому юбилею на троне.