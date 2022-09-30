У Лондоні показали, як виглядатимуть монети з профілем Карла III

Дизайн монетки номіналом 50 пенсів особисто схвалив новий король.

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Тепер, коли королева Єлизавета II померла, монетному двору доведеться друкувати та виготовляти нові монети з портретом короля Карла III. І публіці вже презентували пенси з оновленим дизайном. Про це пише People.

На монетах номіналом 50 пенсів з'явиться профіль короля Карла III. Він особисто схвалив карбування, повідомили представники Королівського монетного двору.

"Сьогодні ми маємо честь представити перше офіційне зображення Його Величності короля Карла III, яке вперше з'явилося на меморіальній колекції монет, присвяченій життю і спадщині королеви Єлизавети II", — йдеться на сайті Королівського монетного двору.

[ + – ] Монета із зображенням принца Чарльза Фото: The Royal Mint

Королівський монетний двір випускав монети для Сполученого Королівства понад 1100 років, зокрема монети, присвячені Платиновому ювілею 70-річного правління Її Величності.

Портрет нового короля створив скульптор Мартін Дженнінгс.

"Це найменша робота, яку я створив, але це дуже зворушливо знати, що люди в усьому світі бачитимуть і зберігатимуть її протягом століть", — сказав Дженнінгс, додавши, що профіль був створений за фото Чарльза.

[ + – ] Мартін Дженнінгс із профілем принца Чарльза Фото: The Royal Mint

Цікаво, що профіль нового короля повернуто вліво, тоді як обличчя його матері, покійної королеви, на монетах дивилося праворуч. Це традиція, щоб монети нового монарха було простіше відрізняти від монет старого карбування.

"Чарльз дотримувався тієї загальної традиції, яка існує в британському карбуванні монет, починаючи з Карла II, коли монарх дивиться в протилежному напрямку до свого попередника", — сказав Кріс Баркер із Музею Королівського монетного двору.

На портреті на монетах король зображений без корони, його оточує напис латинською мовою: "Король Карл III, милістю Божою, захисник віри".

[ + – ] Монети із зображенням королеви Єлизавети Фото: The Royal Mint

Також на Монетному дворі повідомили, що монети з портретами королеви та монети із зображенням Карла III перебуватимуть в обігу паралельно. І їх обмін триватиме багато років, якщо тільки любителі сувенірів не почнуть залишати монети старого зразка собі на згадку.

"Коли ми вперше карбували монети, це був єдиний спосіб, яким люди могли дізнатися, як насправді виглядав монарх. Так це було до соцмереж", — пожартувала Енн Джессопп, виконавчий директор Королівського монетного двору.

Принц Чарльз успадкував трон після смерті королеви 8 вересня. Первісток Чарльза, 40-річний принц Вільям, тепер наступний у черзі на найвідоміший трон у світі, за ним слідує його первісток, принц Джордж, 9 років.

Нагадаємо, тепер, після смерті Єлизавети, багато пов'язаних із нею пам'ятних речей виросли в ціні та стали дуже популярними на аукціонах і в магазинах. Серед "хітів" продажу та монети, випущені до її Платинового ювілею на троні.