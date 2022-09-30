Кейт Миддлтон раскритиковали за то, что она сама фотографирует своих детей

Королевский фотограф Джон Суоннелл уверен, что принцесса Уэльская лишает шанса прославиться талантливых молодых людей.

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40-летняя принцесса Уэльская "разбила надежды поколения фотографов", сделав собственные фотографии королевских детей, вместо того, чтобы позволить кому-то другому "сделать себе имя". Такое заявление сделал королевский фотограф Джон Суоннелл, сообщает Daily Mail.

Как известно, жена принца Уильяма давно увлекается фотографией и всегда делала официальные портреты не только всех своих детей на дни их рождения, но даже снимала королеву-консорта для обложки популярного журнала.

"Вся работа, которую я получил, фотографируя королевскую семью, действительно подняла мою карьеру. Сейчас у кого-то вроде меня просто не будет шанса. Эти шансы должны быть предоставлены молодым английским фотографам", – подчеркнул Суоннелл.

Он добавил, что в некотором смысле Кэтрин права, делая это сама:

"Она не очень хороший фотограф, но просто снимает, а с детьми легче, если ты их знаешь".

[ + – ] Принц Джордж в объективе его матери Фото: Instagram/kensingtonroyal

[ + – ] Снимок принца Луи, сделанный принцессой Уэльской Фото: Twitter KensingtonRoyal

[ + – ] Такой прицессу Шарлотту видит Кейт Миддлтон Фото: dukeandduchessofcambridge

В свое время жена принца Уильяма написала диплом на тему детской фотографии по специальности "История искусства" в университете Сент-Эндрюса. Она стала первым членом монаршей семьи, сделавшим официальные фотографии королевского ребенка еще в 2015 году, когда опубликовала свои снимки новорожденной Шарлотты на руках принца Джорджа. Затем были еще ряд фотографий детей Кейт и Уильяма.

Королевский эксперт Камилла Томини ранее заявила, что тогдашняя герцогиня Кембриджская "взяла на себя ответственность за публичный имидж принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи". Такая модель является "уникальной" для супругов и помогает семье поддерживать уровень конфиденциальности для своих троих детей.

"Папарацци-рынка больше нет, потому что герцогиня публикует свои семейные фотографии, и они гораздо более ценны для прессы, чем изображения, сделанные с помощью длиннофокусного объектива", – сказала она.

Напомним, Кейт Миддлтон сменила королеву на посту патрона Королевского фотографического общества Великобритании.