Кейт Міддлтон розкритикували за те, що вона сама фотографує своїх дітей

Королівський фотограф Джон Свонелл упевнений, що принцеса Уельська позбавляє шансу прославитись талановитих молодих людей.

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40-річна принцеса Уельська "розбила надії покоління фотографів", зробивши власні фотографії королівських дітей замість того, щоб дозволити комусь іншому "зробити собі ім'я". Таку заяву зробив королівський фотограф Джон Свонелл, повідомляє Daily Mail.

Як відомо, дружина принца Вільяма давно захоплюється фотографією і завжди робила офіційні портрети не лише всіх своїх дітей на дні їхнього народження, а й навіть знімала королеву-консорта для обкладинки популярного журналу.

"Вся робота, яку я отримав, фотографуючи королівську родину, справді підняла мою кар'єру. Зараз у когось на зразок мене просто не буде шансу. Ці шанси мають бути надані молодим англійським фотографам", — наголосив Свонелл.

Він додав, що в певному сенсі Кетрін має рацію, роблячи це сама:

"Вона не дуже добрий фотограф, але просто знімає, а з дітьми легше, якщо ти їх знаєш".

[ + – ] Принц Джордж в об'єктиві його матері Фото: Instagram/kensingtonroyal

[ + – ] Знімок принца Луї, зроблений принцесою Уельською Фото: Twitter KensingtonRoyal

[ + – ] Такою прицесу Шарлотту бачить Кейт Міддлтон Фото: dukeandduchessofcambridge

У свій час дружина принца Вільяма написала диплом на тему дитячої фотографії за спеціальністю "Історія мистецтва" в університеті Сент-Ендрюса. Вона стала першим членом монаршої сім'ї, який зробив офіційні фотографії королівської дитини ще у 2015 році, коли опублікувала свої знімки новонародженої Шарлотти на руках принца Джорджа. Потім була ще низка фотографій дітей Кейт та Вільяма.

Королівський експерт Камілла Томіні раніше заявила, що тодішня герцогиня Кембриджська "взяла на себе відповідальність за публічний імідж принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї". Така модель є "унікальною" для подружжя і допомагає сім'ї підтримувати рівень конфіденційності для своїх трьох дітей.

"Папарацці-ринку більше немає, тому що герцогиня публікує свої сімейні фотографії, і вони набагато цінніші для преси, ніж зображення, зроблені за допомогою довгофокусного об'єктива", — сказала вона.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон змінила королеву на посаді патрона Королівського фотографічного товариства Великобританії.