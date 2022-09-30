Решится ли РФ на ядерный удар по Украине - прогноз астрологов и тарологов

Последние дни в обществе напряженно обсуждают один из самых тревожных вопросов этой несправедливой войны — решиться ли Путин применить ядерное оружие против Украины. Астрологи прогнозируют — наиболее опасными датами для этого могут быть последняя неделя октября – первая неделя ноября.

Related video

Астролог Елена Кравченко прогнозирует, что такого удара не будет. По ее словам, мобилизацию в России объявили на ретроградный Меркурий, а это значит, что документ будет еще редактироваться и ужесточаться. Но самые худшие последствия этого решения отразятся прежде всего на России. Астролог считает, что ситуацию вокруг ядерного удара по Украине Россия разгоняет для того, чтобы заставить украинцев паниковать. А также — подтолкнуть высшее руководство Украины на капитуляцию на выгодных для РФ условиях. По словам астролога, таким образом Вселенная учит нас и позволяет научиться выходить из стрессовых и критических ситуаций.

Таролог Яна Пасинкова в свою очередь считает, что пока существует Россия — существует угроза ядерного удара.

По ее словам, угрожать ядерным ударом будут три страны. Ситуация проясниться в ближайшие два месяца, мы сможем понять — удастся ли миру избежать Третьей мировой войны.

https://www.youtube.com/watch?v=TbVZgS85MJE&t=3s

А вот известный астролог и таролог Анжела Перл убеждена — Украина избежит ядерного удара. А эскалация вооруженного конфликта будет постепенно снижаться, Украина выиграет войну и останется независимым процветающим государством.

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl

Риск применения Владимиром Путиным ядерного оружия существует, но не означает 100%. Наиболее опасными датами для этого могут быть последняя неделя октября – первая неделя ноября. Об этом рассказала астролог Ольга Медвецкая. Однако какие бы предпосылки ни складывались из-за положения планет, все же решающий шаг делает сам человек.

Со второй половины октября начнут действовать аспекты, которые будут подстрекать к эскалации военных событий, ведь планета агрессии, войны и оружия Марс будет в негативном положении в отношении Юпитера. Последний способен увеличить, расширить и придать масштаб любому, в этом случае – вооруженному конфликту.

Также Марс будет иметь негативный аспект к Нептуну, что может означать использование запрещенных видов оружия, а также химического и биологического оружия, – добавляет Медвецкая.

Мы ощутим это и на арене военных событий, ведь это должна быть последняя переломная точка в войне диктатора против демократической Украины. Однако противостояние указанных планет ощутит и сам диктатор – его народ будет склонен бунтовать, поэтому возможны массовые беспорядки против власти в РФ.