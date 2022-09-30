Чи наважиться РФ на ядерний удар по Україні — прогноз астрологів і тарологів

Останніми днями в суспільстві напружено обговорюють одне з найтривожніших питань цієї несправедливої війни — чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю проти України. Астрологи прогнозують — найнебезпечнішими датами для цього можуть бути останній тиждень жовтня – перший тиждень листопада.

Related video

Астрологиня Олена Кравченко прогнозує, що такого удару не буде. За її словами, мобілізацію в Росії оголосили на ретроградний Меркурій, а це означає, що документ ще редагуватиметься і посилюватиметься. Але найгірші наслідки цього рішення позначаться насамперед на Росії. Астрологиня вважає, що ситуацію довкола ядерного удару по Україні Росія розганяє для того, щоб змусити українців панікувати. А також підштовхнути вище керівництво України на капітуляцію на вигідних для РФ умовах. За словами астрологині, так Всесвіт навчає нас і дозволяє навчитися виходити зі стресових і критичних ситуацій.

Тарологиня Яна Пасинкова, зі свого боку, вважає, що поки існує Росія — існує загроза ядерного удару.

За її словами, погрожуватимуть ядерним ударом три країни. Ситуація проясниться найближчими двома місяцями, ми зможемо зрозуміти — чи вдасться світові уникнути Третьої світової війни.

https://www.youtube.com/watch?v=TbVZgS85MJE&t=3s

А ось відома астрологиня і тарологиня Анжела Перл переконана — Україна уникне ядерного удару. А ескалація збройного конфлікту поступово знижуватиметься, Україна виграє війну і залишиться незалежною перспективною державою.

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl

Ризик застосування Володимиром Путіним ядерної зброї існує, але не означає 100%. Найнебезпечнішими датами для цього можуть бути останній тиждень жовтня – перший тиждень листопада. Про це розповіла астрологиня Ольга Медвецька. Однак які б передумови не складалися через положення планет, все ж таки вирішальний крок робить власне людина.

З другої половини жовтня почнуть діяти аспекти, які підбурюватимуть до ескалації воєнних подій, адже планета агресії, війни та зброї Марс буде у негативному положенні щодо Юпітера. Останній здатний збільшити, розширити та надати масштаб будь-якому, у цьому випадку — збройному конфлікту.

Також Марс матиме негативний аспект до Нептуна, що може означати використання заборонених видів зброї, а також хімічної та біологічної зброї, — додає Медвецька.

Ми відчуємо це й на арені воєнних подій, адже це має бути остання переломна точка у війні диктатора проти демократичної України. Проте протистояння вказаних планет відчує і сам диктатор — його народ схильний бунтувати, тому можливі масові заворушення проти влади в РФ.