Девам, Скорпионам и Козерогам лучше не молчать. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 октября 2022 года

День, когда важно прислушаться к интуиции и не пропускать знаки, посылаемые подсознанием.

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Овен

Сегодня вам предстоит самостоятельно решать ряд задач, которые, как вам казалось, вы решать не должны. Не бойтесь взять на себя дополнительные обязательства. Это поможет вам стать сильнее и уверенней в себе.

Телец

Обращайте внимание на знаки, которые посылает вам подсознание — у них подсказка как поступить правильно. Если случайно вы обидели родного человека — попросите прощения, сегодня у вас есть шанс помириться.

Близнецы

Возможно, у вас появиться желание возобновить общение с бывшим партнером. И именно этот разговор натолкнет вас на решение сложной теперешней проблемы. Будьте благодарны прошлому.

Рак

Сегодня благоприятный день для покупок, начала ремонта, планирования отпуска. Вы долго и упорно шли к своей мечте — она уже скоро станет реальностью, нужно еще чуть-чуть подождать. Ну а чтобы поднять себе настроение — не экономьте.

Лев

Не стоит сегодня даже пытаться выяснять отношения с кем бы то ни было — все попытки закончаться ссорой и конструктивного разговора не получится. Вместе с тем, львам сегодня полезно услышать критику. Отнеситесь к ней серьезно.

Дева

Девам сегодня придется отстаивать свое мнение — это будет не просто, но не отступайте. Высокий риск конфликта с окружающими, лучше контролировать свои эмоции и не давать им волю.

Весы

День, когда нужно принимать самые серьезные решения, касающиеся вашей профессиональной сферы. В личной жизни тоже могут ждать сюрпризы — не бойтесь перемен, просто прислушайтесь к тому, что говорит вам интуиция.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужно найти баланс между работой и личной жизнью. Не избегайте откровенных разговоров с близкими людьми, не бойтесь отстаивать свое мнение — даже если это приведет к конфликту.

Стрелец

Возможно вам придется обратиться за помощью к людям, которые уже помогли вам раньше. В этот раз они также не откажут. Но помните — все зависит не от других, а именно от вас. Поэтому приступайте к работе и действуйте в своих интересах.

Козерог

Сегодня лучше избегать больших и шумных компаний, громких мероприятий. Идеально для вас будет провести время в одиночестве, занимаясь любимым делом или уделяя время хобби. Вечером хорошо прогуляться на свежем воздухе и откровенно поговорить с любимым человеком.

Водолей

Не стоит игнорировать человека, который захочет извиниться за нанесенную ранее обиду: какой бы сильной она ни была, дайте ему шанс раскаяться, а себя освободите от связанной с ней моральной тяжести.

Рыбы

Высокий риск конфликтов с окружающими. Постарайтесь не раздражаться по пустякам и не упрекать партнера. На работе также лучше всего больше молчать и слушать.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ