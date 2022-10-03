Дівам, Скорпіонам та Козерогам краще не мовчати. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 жовтня 2022 року

День, коли важливо прислухатися до інтуїції та не пропускати знаки, які посилає підсвідомість.

Related video

Овен

Сьогодні вам належить самостійно розв'язувати низку завдань, які, як вам здавалося, ви розв'язувати не повинні. Не бійтеся взяти на себе додаткові зобов'язання. Це допоможе вам стати сильнішими та впевненішими в собі.

Телець

Звертайте увагу на знаки, які надсилає вам підсвідомість — у них підказка як вчинити правильно. Якщо випадково ви образили рідну людину — просіть вибачення, сьогодні у вас є шанс помиритися.

Близнюки

Можливо, у вас виникне бажання відновити спілкування з колишнім партнером. І саме ця розмова наштовхне вас на розв'язання складної теперішньої проблеми. Будьте вдячні минулому.

Рак

Сьогодні сприятливий день для покупок, початку ремонту, планування відпустки. Ви довго і наполегливо йшли до своєї мрії — вона вже скоро стане реальністю, треба ще трохи почекати. Ну а щоб підняти собі настрій — не економте.

Лев

Не варто сьогодні навіть намагатися з'ясовувати стосунки з будь-ким — всі спроби закінчуватися сваркою і конструктивної розмови не вийде. Водночас левам сьогодні корисно почути критику. Поставтеся до неї серйозно.

Діва

Дівам сьогодні доведеться відстоювати свою думку — це буде не просто, але не відступайте. Високий ризик конфлікту з оточенням, краще контролювати свої емоції та не давати їм волю.

Терези

День, коли потрібно приймати найсерйозніші рішення щодо вашої професійної сфери. В особистому житті теж можуть чекати сюрпризи — не бійтеся змін, просто прислухайтеся до того, що каже вам інтуїція.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам потрібно знайти баланс між роботою та особистим життям. Не уникайте відвертих розмов з близькими людьми, не бійтеся відстоювати свою думку навіть якщо це призведе до конфлікту.

Стрілець

Можливо, вам доведеться звернутися за допомогою до людей, які вже допомогли вам раніше. Цього разу вони також не відмовлять. Але пам'ятаєте все залежить не від інших, а саме від вас. Тому приступайте до роботи та дійте у своїх інтересах.

Козеріг

Сьогодні краще уникати великих та гучних компаній, гучних заходів. Ідеально для вас буде провести час на самоті, займаючись улюбленою справою або приділяючи час хобі. Увечері добре прогулятися на свіжому повітрі та відверто поговорити з коханою людиною.

Водолій

Не варто ігнорувати людину, яка захоче попросити вибачення за нанесену раніше образу: якою б сильною вона не була, дайте їй шанс розкаятися, а себе звільніть від моральної тяжкості, що пов'язана з нею.

Риби

Високий ризик конфліктів з оточенням. Постарайтеся не дратуватися через дрібниці і не дорікати партнеру. На роботі також найкраще більше мовчати та слухати.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ