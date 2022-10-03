Огненный день. Лунный календарь на 3 октября 2022 года
Это идеальный день для очищения и преображения, исправления ошибок и раскаяния, самосовершенствования и духовного возрождения. Время, когда нужно двигаться вперед, стремиться к совершенству.
8-й лунный день
Символ дня – "Огонь". Это идеальный день для очищения и преображения, исправления ошибок и раскаяния, самосовершенствования и духовного возрождения. Время, когда нужно двигаться вперед, стремиться к совершенству.
Хороший день для поездок и путешествий, командировок и переездов. Приносит удачу людям, готовым рисковать и жертвовать собой ради дела.
Время трансформации энергии и омоложения души и тела. День, который стоит посвятить своему здоровью. Но важно беречь нервную систему.
Благоприятный день для всего нового. Восьмой лунный день — идеальное время для поклонения огню. Необходимо осторожно и уважительно обращаться с ним.
Стрижка будет притягивать к вам долголетие и хорошее здоровье.
Секс в этот день не рекомендуется.
Луна в знаке Козерог.
Эмоциональность отходит на задний план. Балом правит ответственность, практичность, строгость. В этот день люди могут быть безразличны и даже жестоки друг к другу, у них снижается способность к сочувствию и эмпатия. Но эта эмоциональная скупость и черствость скоро пройдет.
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