Огненный день. Лунный календарь на 3 октября 2022 года

Это идеальный день для очищения и преображения, исправления ошибок и раскаяния, самосовершенствования и духовного возрождения. Время, когда нужно двигаться вперед, стремиться к совершенству.

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8-й лунный день

Символ дня – "Огонь". Это идеальный день для очищения и преображения, исправления ошибок и раскаяния, самосовершенствования и духовного возрождения. Время, когда нужно двигаться вперед, стремиться к совершенству.

Хороший день для поездок и путешествий, командировок и переездов. Приносит удачу людям, готовым рисковать и жертвовать собой ради дела.

Время трансформации энергии и омоложения души и тела. День, который стоит посвятить своему здоровью. Но важно беречь нервную систему.

Благоприятный день для всего нового. Восьмой лунный день — идеальное время для поклонения огню. Необходимо осторожно и уважительно обращаться с ним.

Стрижка будет притягивать к вам долголетие и хорошее здоровье.

Секс в этот день не рекомендуется.

Луна в знаке Козерог.

Эмоциональность отходит на задний план. Балом правит ответственность, практичность, строгость. В этот день люди могут быть безразличны и даже жестоки друг к другу, у них снижается способность к сочувствию и эмпатия. Но эта эмоциональная скупость и черствость скоро пройдет.

Источник:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl