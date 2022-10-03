Вогняний день. Місячний календар на 3 жовтня 2022 року

Це ідеальний день для очищення та перетворення, виправлення помилок та каяття, самовдосконалення та духовного відродження. Час, коли треба рухатися вперед, прагнути досконалості.

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8-й місячний день

Символ дня — "Вогонь". Це ідеальний день для очищення та перетворення, виправлення помилок та каяття, самовдосконалення та духовного відродження. Час, коли треба рухатися вперед, прагнути досконалості.

Хороший день для поїздок та подорожей, відряджень та переїздів. Приносить удачу людям, які готові ризикувати і жертвувати собою заради справи.

Час трансформації енергії та омолодження душі та тіла. День, який варто присвятити своєму здоров'ю. Але важливо берегти нервову систему.

Сприятливий день для нового. Восьмий місячний день — ідеальний час для поклоніння вогню. Необхідно обережно та шанобливо поводитися з ним.

Стрижка притягуватиме до вас довголіття та гарне здоров'я.

Секс у цей день не рекомендується.

Місяць у знаку Козеріг.

Емоційність відходить на задній план. Балом заправляє відповідальність, практичність, строгість. У цей день люди можуть бути байдужими і навіть жорстокими одне до одного, у них знижується здатність до співчуття та емпатія. Але ця емоційна скнарість і черствість скоро пройде.

Джерело:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl