Время - деньги! Финансовый гороскоп на октябрь 2022 для всех знаков Зодиака

Второй месяц осени — это время для активных и целеустремленных людей. Именно они смогут добиться хороших результатов в работе и существенно увеличить свой доход в октябре. Впрочем, есть счастливчики, к которым деньги польются без особых усилий.

Related video

Овен

Октябрь для Овнов будет месяцем финансовой стабильности. Увеличиваться личный бюджет будет при условии упорного труда и поиска новых источников доходов. Звезды рекомендуют вам проявить инициативу и искать сотрудничество с другими компаниями, рассмотреть предложение от конкурентов и даже попробовать воплотить в жизнь собственный проект.

Телец

В октябре Тельцы не будут доставать звезды с неба, не сорвут джек-пот и не получат наследство. Но огорчаться не стоит — удача будет на вашей стороне и вы, скорее всего, найдете хороший источник дохода. Бизнес будет расширяться и при максимальных вложениях сил и энергии покажет хорошие результаты. Не опускайте рук.

Близнецы

Октябрь будет полезным и успешным для переговоров и новых знакомств.

Звезды рекомендуют вам в октябре не бояться экспериментов, перемен, новых проектов, авантюрных идей. Это позволит вам взглянуть на привычные вещи под новым углом и, соответственно понять где и как вы сможете увеличить свой заработок, при этом совмещая полезное с приятным.

Рак

Ракам в октябре просто необходимо больше говорить о себе и о своем деле. Не стесняйтесь публичности и не избегайте общественного внимания. ваши успехи уже видны, пусть о них знает больше людей. Это в свою очередь повлияет на увеличение заработка и расширение бизнеса. Или же просто поднимет вашу самооценку — что тоже немаловажно.

Лев

Львы в октябре имеют все шансы сменить работу или деловых партнеров. Это благоприятно скажется на финансах. Но расслабляться не время, время много и продуктивно работать. Октябрь – хороший месяц для продвижения своего бизнеса и повышения профессионализма.

Дева

Октябрь — месяц финансового успеха для Дев. Вас ждет хорошее предложение от старых партнеров. В конце октября есть великая вероятность существенного поступления денег на счета. Это может быть как единоразовая премия, так и дополнительный заработок, который будет стабильным.

Весы

В октябре для Весов откроется масса возможностей увеличить свой доход — не упустите их. Старые связи очень пригодятся в этом месяце. Вас поддержат коллеги, не игнорируйте их советы и рекомендации. После 23 октября звезды не рекомендуют рисковать и подписывать важные финансовые документы.

Скорпион

В октябре Скорпионы вынуждены будут еще раз пересмотреть свой бюджет и сократить расходы. Скорее всего, деньги быстро уходят из-за неправильного планирования и излишней расточительности вашей второй половинки. Но после таких ревизий Скорпионы осознают, что могут гораздо больше. Осталось только воплотить планы в жизнь и октябрь — прекрасное время для этого.

Стрелец

Для Стрельцов октябрь преподнесет хорошую возможность профессионального роста. Если вы уже долго задумывались о том, что стоит сменить работу или начать новый образовательный курс — сделайте это наконец-то. Это повлечет за собой и увеличение заработка. В октябре вы сможете делать крупные покупки и даже осуществить давнюю мечту.

Козерог

У Козерогов в октябре будет много неожиданных предложений, которые будут влиять на их карьеру. Звезды рекомендуют вам быть уверенными в себе и не бояться использовать свое влияние на коллег. Вы сможете добиться успеха в должности руководителя или организатора.

Водолей

Вы сможете пополнить запас собственных сил и энергии, если позволите себе немного отдохнуть в октябре. Это соответственно благоприятно повлияет на вашу трудоспособность, что повлечет за собой рост дохода. все будет зависеть только от вас, действуйте.

Рыбы

У Рыб будет много предложений и много забот в октябре. Если правильно распределить собственные силы, то получиться все и везде. Единственно, что нельзя делать в октябре — торопиться и суетится. Октябрь будет благоприятным для конференций и рекламы бизнеса.

Источник:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl