Час — гроші! Фінансовий гороскоп на жовтень 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Другий місяць осені — це час для активних та цілеспрямованих людей. Саме вони зможуть досягти хороших результатів у роботі та суттєво збільшити свій дохід у жовтні. Втім, є щасливчики, до яких гроші поллються без особливих зусиль.

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Овен

Жовтень для Овнів буде місяцем фінансової стабільності. Збільшуватиметься особистий бюджет за умови завзятої праці та пошуку нових джерел доходів. Зірки рекомендують вам проявити ініціативу та шукати співпрацю з іншими компаніями, розглянути пропозицію від конкурентів і навіть спробувати втілити у життя власний проєкт.

Телець

У жовтні Тельці не діставатимуть зірки з неба, не зірвуть джек-пот та не отримають спадщину. Але засмучуватися не варто — успіх буде на вашому боці і ви, найімовірніше, знайдете хороше джерело доходу. Бізнес розширюватиметься і за максимальних вкладень сил та енергії покаже хороші результати. Не опускайте рук.

Близнюки

Жовтень буде корисним та успішним для переговорів та нових знайомств.

Зірки рекомендують вам у жовтні не боятися експериментів, змін, нових проєктів, авантюрних ідей. Це дозволить вам поглянути на звичні речі під новим кутом і, відповідно зрозуміти, де і як ви зможете збільшити свій заробіток, при цьому поєднуючи корисне з приємним.

Рак

Ракам у жовтні просто необхідно більше говорити про себе та про свою справу. Не соромтеся публічності та не уникайте суспільної уваги. ваші успіхи вже видно, нехай знає про них більше людей. Це зі свого боку вплине на збільшення заробітку та розширення бізнесу. Або ж просто підніме вашу самооцінку — що теж важливо.

Лев

Леви в жовтні можуть змінити роботу або ділових партнерів. Це сприятливо позначиться на фінансах. Але розслаблятися не час, багато часу і продуктивно працювати. Жовтень — гарний місяць для просування свого бізнесу та підвищення професіоналізму.

Діва

Жовтень — місяць фінансового успіху для Дів. На вас чекає хороша пропозиція від старих партнерів. Наприкінці жовтня є велика ймовірність суттєвого надходження грошей на рахунки. Це може бути як одноразова премія, так і додатковий заробіток, який буде стабільним.

Терези

У жовтні для Терезів відкриється маса можливостей збільшити свій дохід — не проґавте їх. Старі зв'язки стануть у пригоді цього місяця. Вас підтримають колеги, не ігноруйте їхні поради та рекомендації. Після 23 жовтня зірки не рекомендують ризикувати та підписувати важливі фінансові документи.

Скорпіон

У жовтні Скорпіони змушені будуть ще раз переглянути свій бюджет та скоротити витрати. Найімовірніше, гроші швидко йдуть через неправильне планування та зайву марнотратність вашої другої половинки. Але після таких ревізій Скорпіони усвідомлюють, що можуть значно більше. Залишилося лише втілити плани в життя, і жовтень — чудовий час для цього.

Стрілець

Для Стрільців жовтень дасть хорошу можливість професійного росту. Якщо ви вже довго замислювалися про те, що варто змінити роботу або розпочати новий освітній курс, — зробіть це нарешті. Це спричинить і збільшення заробітку. У жовтні ви зможете робити великі покупки та навіть здійснити давню мрію.

Козеріг

У Козерогів у жовтні буде багато несподіваних пропозицій, які впливатимуть на їхню кар'єру. Зірки рекомендують вам бути впевненими у собі та не боятися використовувати свій вплив на колег. Ви зможете досягти успіху на посаді керівника чи організатора.

Водолій

Ви зможете поповнити запас власних сил та енергії, якщо дозволите собі трохи відпочити у жовтні. Це відповідно сприятливо вплине на вашу працездатність, що спричинить зростання доходу. Все залежатиме тільки від вас, дійте.

Риби

У Риб буде багато пропозицій та багато турбот у жовтні. Якщо правильно розподілити власні сили, то вийде все і скрізь. Єдине, що не можна робити в жовтні, — поспішати і метушитися. Жовтень буде сприятливим для конференцій та реклами бізнесу.

Джерело:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl