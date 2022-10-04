"Летучая мышь". Лунный календарь на 4 октября 2022 года

Это сложный энергетический день. Сегодня возможны беспричинные тревоги, депрессивное настроение, тоска и даже панические атаки.

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9-й лунный день

Символ дня — "Летучая мышь". Это сложный энергетический день. Сегодня возможны беспричинные тревоги, депрессивное настроение, тоска и даже панические атаки. Девятый лунный день – день поиска истины, первый из критических дней, связанных с соблазном и соблазнением. Он опасен иллюзиями, заблуждениями и обманами. Большая опасность принять ложь за истину и фанатично в нее уверовать. А такая фанатичная вера рождает и подпитывает гордыню. Невежество и гордыня – вот два монстра 9-го лунного дня.

9-й лунный день — время для очищения, ревизии мыслей, самоанализа. Если есть возможность, то лучше провести этот день в тишине и одиночестве. Важно не поддаваться на провокации, контролировать свои чувства и эмоции.

Для бизнеса этот день не удачный. Не стоит сегодня начинать что-то новое.

Нельзя заниматься тантрическими практиками, лучше не медитировать, отказаться от алкоголя и даже от крепкого кофе.

Стрижка в этот день нежелательна, будет притягивать болезни.

От сексуальных отношений также лучше воздержаться.

Луна в знаке Козерог.

Источник:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl