"Кажан". Місячний календар на 4 жовтня 2022 року.

Це найскладніший енергетичний день. Сьогодні можливі безпричинні тривоги, депресивний настрій, туга і навіть панічні атаки.

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9-й місячний день

Символ дня — "Кажан". Це найскладніший енергетичний день. Сьогодні можливі безпричинні тривоги, депресивний настрій, туга і навіть панічні атаки. Дев'ятий місячний день — день пошуку істини, перший із критичних днів, пов'язаних із спокусою та спокусою. Він небезпечний ілюзіями, помилками та обманами. Велика небезпека прийняти брехню за істину і фанатично в неї повірити. А така фанатична віра народжує та підживлює гординю. Невігластво та гординя — ось два монстри 9-го місячного дня.

9-й місячний день — час для очищення, ревізії думок, самоаналізу. Якщо є можливість, то краще провести цей день у тиші та самоті. Важливо не піддаватися на провокації, контролювати свої почуття та емоції.

Для бізнесу цей день невдалий. Не варто сьогодні розпочинати щось нове.

Не можна займатися тантричними практиками, краще не медитувати, відмовитися від алкоголю і навіть від міцної кави.

Стрижка у цей день небажана, притягуватиме хвороби.

Від сексуальних стосунків також краще утриматись.

Місяць у знак Козеріг.

Джерело:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl