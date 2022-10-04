Умерла индианка Сачин, отказавшаяся от "Оскара" вместо Марлона Брандо на церемонии 1973 года

Тогда Брандо должен был получить статуэтку за роль в "Крестном отце", но вместо него на сцену вышла Сачин, раскритиковавшая киноиндустрию за изображение коренных народом Америки

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В 75 лет умерла Сачин Маленькое перо (Литтлфезер), знаменитая представительница индейцев, которая вышла получать статуэтку "Оскар" вместо Марлона Брандо на церемонии в 1973 году. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Скандал на церемонии "Оскар" в 1973 году был грандиозным. Марлон Брандо тогда удостоился награды за свою звездную роль в культовом "Крестном отце". Однако, когда объявили его имя, на сцену вышла Сачин Маленькое перо в национальной одежде и выступила от имени актера.

Она зачитала письмо Брандо, в котором говорилось, что он отказывается от награды в знак протеста. И что причины отказа заключаются в том, как киноиндустрия обращается с американскими индейцами и на телевидении и в фильмах, а также "из-за недавних событий в Вундед-Ни".

[ + – ] Выступление Сачин на церемонии "Оскар" в 1973 году

За несколько месяцев до церемонии "Оскар" представители племен лакота и сиу, члены Движения американских индейцев захватили поселок, требуя пересмотра договоров между правительством США и коренными народами. Вундед-Ни было выбрано неслучайно, в 1890 году тут произошла резня, когда были убиты члены племени сиу.

Выступление Сачин освистали, каждый, кто получал "Оскар" после нее на той церемонии, посчитал своим долгом над ней посмеяться, ее карьера пошла под откос.

Примечательно, но Киноакадемия принесла извинения Сачин только в этом году, в июне, заявив, что "оскорбления, которым она подверглась, были необоснованными и неоправданными".

"Эмоциональное бремя, которое вы пережили, и цена вашей собственной карьеры в нашей отрасли непоправимы. Слишком долго проявленное вами мужество оставалось незамеченным. За это мы приносим глубочайшие извинения и искреннее восхищение", — заявил Дэвид Рубин, президент академии.

Сачи извинения приняла, но отметила, что уже не думала, что доживет до этого дня.

[ + – ] Сачин Маленькое перо в последние годы жизни

"Что касается извинений Академии передо мной, мы, индейцы, очень терпеливые люди — прошло всего 50 лет! Мы должны всегда сохранять чувство юмора. Это наш метод выживания", — сказала она.

После 1973 года Сачин ушла из шоу-бизнеса, получила степень в области медицины, вела газетную колонку для племени кайова из Оклахомы, преподавала в Тусоне. Защищала права коренных народов Америки.

В последние годы Сачин Маленькое перо тяжело болела, она умерла в своем доме в Калифорнии. Марлон Брандо, напомним, умер в 2004 году.