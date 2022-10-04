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Стиль життя

Померла індіанка Сачин, яка відмовилася від "Оскара" замість Марлона Брандо на церемонії 1973 року

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Фото: Getty Images | Сачин Маленьке перо відмовилася від "Оскара" в 1973 році від імені Марлона Брандо

Тоді Брандо мав отримати статуетку за роль у "Хрещеному батькові", але натомість на сцену вийшла Сачин, яка розкритикувала кіноіндустрію за зображення корінних народів Америки.

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У 75 років померла Сачин Маленьке перо (Літтлфезер), знаменита представниця індіанців, яка вийшла отримувати статуетку "Оскар" замість Марлона Брандо на церемонії 1973 року. Про це пише Hollywood Reporter.

Скандал на церемонії "Оскар" у 1973 році був грандіозним. Марлон Брандо тоді удостоївся нагороди за свою зіркову роль у культовому "Хрещеному батькові". Однак, коли оголосили його ім'я, на сцену вийшла Сачин Маленьке перо у національному одязі і виступила від імені актора.

Вона зачитала листа Брандо, в якому говорилося, що він відмовляється від нагороди на знак протесту. І що причини відмови полягають у тому, як кіноіндустрія поводиться з американськими індіанцями і на телебаченні та у фільмах, а також "через нещодавні події у Вундед-Ні".

Виступ Сачин на церемонії "Оскар" у 1973 році

За кілька місяців до церемонії "Оскар" представники племен лакота та сіу, члени Руху американських індіанців захопили селище, вимагаючи перегляду договорів між урядом США та корінними народами. Вундед-Ні обрано невипадково, 1890 року тут сталася різанина, коли вбили членів племені сіу.

Виступ Сачин освистали, кожен, хто отримував "Оскар" після неї на тій церемонії, вважав своїм обов'язком з неї посміятися, її кар'єра пішла під укіс.

Примітно, але Кіноакадемія попросила вибачення перед Сачин лише цього року, у червні, заявивши, що "образи, яких вона зазнала, були необґрунтованими і невиправданими".

"Емоційний тягар, який ви пережили, і ціна вашої власної кар'єри в нашій галузі непоправні. Занадто довго виявлена вами мужність залишалася непоміченою. За це ми просимо найглибші вибачення та щире захоплення", — заявив Девід Рубін, президент академії.

Сачин вибачення прийняла, але наголосила, що вже не думала, що доживе до цього дня.

Сачин Маленьке перо в останні роки життя

"Щодо вибачень Академії переді мною, ми, індіанці, дуже терплячі люди — минуло всього 50 років! Ми повинні завжди зберігати почуття гумору. Це наш метод виживання", — сказала вона.

Після 1973 року Сачин пішла з шоубізнесу, здобула ступінь у галузі медицини, вела газетну колонку для племені кайова з Оклахоми, викладала в Тусоні. Захищала права корінних народів Америки.

В останні роки Сачин Маленьке перо тяжко хворіла, вона померла у своєму будинку в Каліфорнії. Марлон Брандо, нагадаємо, помер 2004 року.