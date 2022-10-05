Тельцам - романтика, Весам - экономия. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 октября 2022 года

Благоприятный легкий день для многих знаков Зодиака, время, когда хорошо браться за все новое и давно запланированное.

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Овен

Сегодня любые финансовые операции могут привести к убытку, поэтому лучше избегайте их. Зато все знакомства будут успешными и вскоре дадут положительный результат.

Телец

День создан для романтического свидания и легких недорогих подарков. Прекрасное настроение усилит хорошая новость с работы и поступление денег на банковский счет.

Близнецы

Экономьте свои силы. Это касается как работы, так и общения, в том числе — с друзьями. Во второй половине дня вас ждет новое предложение о сотрудничестве — не отказывайтесь.

Рак

Вам срочно нужно повысить самооценку и побаловать себя приятными покупками, походом в кино или театр или же просто вкусным десертом. Здоровый эгоизм поможет пережить сомнения и принять правильное решение.

Лев

Львам сегодня лучше всего заняться спортом. Это поможет снять эмоциональное напряжение и вернуть боевой дух. Он пригодится вам завтра. Деньги лучше также не тратить — есть риск их потери.

Дева

Уверенность в собственной правоте поможет вам устоять в рабочем конфликте. Не принимайте критику со стороны слишком серьезно, но и не игнорируйте ее. В личной жизни также могут быть неприятные новости.

Весы

Остерегайтесь непредвиденных трат и помните, что маленькая течь большие корабли топит. Также сегодня лучше всего будет избегать новых знакомств, не употреблять алкоголь. Кино или книга украсят ваш вечер.

Скорпион

Сегодня могут появиться люди, которые долго отсутствовали в вашей жизни. Не избегайте общения с ними — оно может принести выгодные предложения. Во второй половине дня может быть напряженная ситуация на работе, не проявляйте излишних эмоций и она пройдет.

Стрелец

Если вы давно планировали начать вести здоровый образ жизни — начинайте сегодня. Звезды будут благосклонны к вашим желаниям, вам остается только сделать первый шаг.

Козерог

День повышенной активности — сегодня может быть больше общения и знакомств, чем обычно. За рулем не нарушайте правила дорожного движения, избегайте выяснений отношений с посторонними людьми.

Водолей

Заявите о своих талантах выразительно и громко. Пришло время их не только демонстрировать, но и монетизировать. Для этого не бойтесь браться за сложные задачи и не избегайте ответственности.

Рыбы

День, когда можно – и нужно! – завершать ранее начатые дела, а вот от работы над новыми проектами лучше отказаться – они, скорее всего, не принесут успеха, а времени и сил отберут очень много.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ