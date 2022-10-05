Тельцям – романтика, Терезам – економія. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 жовтня 2022 року

Сприятливий легкий день для багатьох знаків Зодіаку, час коли добре братися за все нове та давно заплановане.

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Овен

Сьогодні будь-які фінансові операції можуть призвести до збитків, тому краще уникайте їх. Проте всі знайомства будуть успішними й незабаром дадуть позитивний результат.

Телець

День створений для романтичного побачення і легких недорогих подарунків. Прекрасний настрій посилить гарна новина з роботи та надходження грошей на банківський рахунок.

Близнюки

Заощаджуйте свої сили. Це стосується як роботи, так і спілкування, зокрема з друзями. У другій половині дня на вас чекає нова пропозиція про співпрацю — не відмовляйтеся.

Рак

Вам терміново потрібно підвищити самооцінку та побалувати себе приємними покупками, походом у кіно чи театр або просто смачним десертом. Здоровий егоїзм допоможе пережити сумніви й ухвалити правильне рішення.

Лев

Левам сьогодні найкраще зайнятися спортом. Це допоможе зняти емоційну напругу та повернути бойовий дух. Він стане вам у пригоді завтра. Гроші краще не витрачати — є ризик їх втрати.

Діва

Впевненість у власній правоті допоможе вам встояти у робочому конфлікті. Не приймайте критику з боку надто серйозно, але й не ігноруйте її. В особистому житті також можуть бути неприємні новини.

Терези

Остерігайтеся непередбачених витрат і пам'ятайте, що маленька течія великі кораблі топить. Також сьогодні найкраще уникати нових знайомств, не вживати алкоголь. Кіно чи книга прикрасять ваш вечір.

Скорпіон

Сьогодні можуть з'явитися люди, які довго були відсутні у вашому житті. Не уникайте спілкування з ними — воно може принести вигідні пропозиції. У другій половині дня може бути напружена ситуація на роботі, не проявляйте зайвих емоцій, і вона пройде.

Стрілець

Якщо ви давно планували почати здоровий спосіб життя — починайте сьогодні. Зірки будуть прихильними до ваших бажань, вам залишається тільки зробити перший крок.

Козеріг

День підвищеної активності — сьогодні може бути більше спілкування і знайомств, ніж зазвичай. За кермом не порушуйте правила дорожнього руху, уникайте з'ясування стосунків зі сторонніми людьми.

Водолій

Заявіть про свої таланти виразно та голосно. Настав час їх не лише демонструвати, а й монетизувати. Для цього не бійтеся братися за складні завдання і не уникайте відповідальності.

Риби

День, коли можна — і потрібно! — завершувати раніше розпочаті справи, а от від роботи над новими проєктами краще відмовитися — вони, швидше за все, не принесуть успіху, а часу та сил відберуть дуже багато.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ