Это семейный день и всю энергию, которая будет бить как из фонтана, лучше направить на семью, родных и близких людей.

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"Фонтан". Лунный календарь на 5 октября 2022 года

10-й лунный день. Символ дня — "Фонтан". Это семейный день и всю энергию, которая будет бить как из фонтана, лучше направить на семью, родных и близких людей. Тяжелого физического труда лучше избегать. Хорошее время для начала всего нового — проекта, бизнеса, отношений и даже фундамента дома. Планы, составленные сегодня, также будут легко и просто воплощаться в жизнь.

День успешен для семейного бизнеса. В 10-й лунный день у человека может открыться второе и третье дыхание, он получает огромную энергию. В этот день нужно и важно заниматься благотворительностью, совершать добрые поступки и помогать тем, кто в этом нуждается.

Лучший день для примирения, если вы с кем-нибудь в ссоре.

Стричься сегодня нежелательно — это привлечет болезни.

Это самое удачное время для зачатия ребенка.

Луна в знаке Водолей

Все эмоции оживают, их надо проявлять открыто и с чистым сердцем. Время, когда человек не терпит ни малейшего давления, наслаждается внутренней независимостью. День реформ, экспериментов, рискованных проектов, неожиданных идей и нововведений. Везет в азартных играх и лотереях. В эти дни лучше побольше бывать на людях, в кругу друзей, коллег и знакомых.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ