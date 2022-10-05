Це сімейний день і всю енергію, яка битиме як із фонтану, краще спрямувати на родину, рідних і близьких людей.

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"Фонтан". Місячний календар на 5 жовтня 2022 року.

10 місячний день. Символ дня — "Фонтан". Це сімейний день і всю енергію, яка битиме як із фонтану, краще спрямувати на родину, рідних і близьких людей. Тяжкої фізичної праці краще уникати. Гарний час для початку нового — проєкту, бізнесу, стосунків і навіть фундаменту будинку. Плани, складені сьогодні, також легко та просто втілюватимуться в життя.

День успішний для сімейного бізнесу. У 10-й місячний день у людини може відкритися друге і третє дихання, вона отримує величезну енергію. Цього дня потрібно та важливо займатися благодійністю, робити добрі вчинки та допомагати тим, хто цього потребує.

Найкращий день для примирення, якщо ви з кимось у сварці.

Стригтися сьогодні небажано — це привабить хвороби.

Це вдалий час для зачаття дитини.

Місяць у знаку Водолій

Усі емоції оживають, їх треба проявляти відкрито та з чистим серцем. Час, коли людина не терпить жодного тиску, насолоджується внутрішньою незалежністю. День реформ, експериментів, ризикованих проєктів, несподіваних ідей і нововведень. Щастить в азартних іграх і лотереях. У ці дні краще більше бувати на людях, у колі друзів, колег і знайомих.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ