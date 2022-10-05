Создатели "Скуби-Ду" расскажут о сексуальной ориентации Велмы в мульфильме

Она будет симпатизировать девушкам.

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Терпимость к представителям ЛБГТ-сообщества добралась и до анимации. Так, представители культовой анимационной франшизы "Скуби-Ду" официально признались, что одна из главных героинь их мультфильмов Велма симпатизирует девушкам. И в новой серии "Скуби-Ду: Шалость или сладость" это будет отчетливо понятно всем зрителям.

[ + – ] В одном из эпизодов Велму очень смутили прикосновения Коко

Вообще-то, фанаты анимационной саги давно подозревали, что Велма является лесбиянкой. Подтверждали (в основном намеками) эту версию сценарист Джеймс Ганн и продюсер Тони Червоне, которые участвовали в создании нескольких предыдущих серий "Скуби-Ду". Однако компания Warner Bros., которой принадлежат все права на мультсериал, не позволяла до определенного времени публично озвучивать принадлежность Велмы к сторонникам однополой любви.

Но накануне выхода мультфильма "Скуби-Ду: Шалость или сладость" (вышел в прокат 4 октября) его сценарист Джеймс Ганн открыто заявил, что скрывать больше нечего – Велма действительно лесбиянка, так было задумано достаточно давно. Вполне возможно, что подобное заявление было сделано с целью привлечь больше зрителей в кинотеатры и обрести новых почитателей из числа ЛБГТ-сообщества.

[ + – ] Возможно, создатели мультфильма пытаются привлечь больше зрителей

Также известно, что в мультфильме "Скуби-Ду: Шалость или сладость" главные герои окажутся в городке Кулсвилл, который подвергся атаке со стороны ужасных привидений. Там Велма и ее друзья помогут жителям города избавиться от напасти и разгадают тайну появления призраков.

Ранее Фокус сообщал, что скончался один из создателей мультсериала "Скуби-Ду" Кен Спирс