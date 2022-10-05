Три знака Зодиака, которым не повезет в октябре

Звезды рекомендуют людям, рожденным под этими знаками, быть сдержанными в октябре и не терять оптимизма.

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Рыбы

В октябре Рыбы почувствуют, что удача отвернулась от них. Мелкие неприятности могут подстерегать практически во всем — может сломаться автомобиль в самый неподходящий момент, сорваться финансовая сделка, разразится скандал на работе, не сложится с романтическим свиданием. Впечатлительные и ранимые Рыбы в октябре должны научиться контролировать свои эмоции, не дать им вывести себя из равновесия. Чем больше позитива будут излучать Рыбы, тем мельче будут их неприятности.

Водолей

Водолеи в октябре будут искать новые пути увеличения доходов, так как с деньгами будут проблемы. Не стоит ни в коем случае брать взаймы у родных или друзей. Лучше еще раз пересмотреть свои расходы и попытаться их минимизировать. кроме финансовых проблем могут возникнуть вопросы, связанные со здоровьем, особенно ЖКТ. Звезды рекомендуют вам сменить рацион питания в сторону более легкого и много времени уделять прогулкам на свежем осеннем воздухе.

Телец

Тельцы в октябре рискуют расстаться со своей второй половинкой. Для многих это будет началом нового жизненного этапа. Поэтому звезды рекомендуют не зацикливаться на неприятном опыте и идти дальше. Но если вы очень дорожите отношениями, тогда именно в октябре попытайтесь как можно больше времени проводить с семьей. Кроме проблем в любовной сфере могут возникнуть и бытовые вопросы, требующие срочного решения. Пережить сложный период будет легче, если относиться ко всему с чувством юмора.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ