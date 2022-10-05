Три знаки Зодіаку, яким не пощастить у жовтні

Зірки рекомендують людям, народженим під цими знаками, бути стриманими у жовтні та не втрачати оптимізму.

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Риби

У жовтні Риби відчують, що успіх відвернувся від них. Дрібні неприємності можуть чатувати практично в усьому — може зламатися автомобіль у найбільш невідповідний момент, зірватися фінансова угода, вибухне скандал на роботі, не складеться з романтичним побаченням. Вразливі Риби у жовтні повинні навчитися контролювати свої емоції, не дати їм вивести себе з рівноваги. Чим більше позитиву випромінюватимуть Риби, тим дрібнішими будуть їхні неприємності.

Водолій

Водолії у жовтні шукатимуть нових шляхів збільшення доходів, бо з грошима будуть проблеми. Не варто у жодному разі позичати у рідних або друзів. Краще ще раз переглянути свої витрати та спробувати їх мінімізувати. Крім фінансових проблем можуть виникнути питання, пов'язані зі здоров'ям, особливо ШКТ. Зірки рекомендують вам змінити раціон харчування у бік легшого і багато часу приділяти прогулянкам на свіжому осінньому повітрі.

Телець

Тільці у жовтні ризикують розлучитися зі своєю другою половинкою. Для багатьох це буде початком нового етапу життя. Тому зірки рекомендують не зациклюватися на неприємному досвіді та йти далі. Але якщо ви дуже цінуєте стосунки, тоді саме в жовтні спробуйте якомога більше часу проводити з сім'єю. Окрім проблем у любовній сфері можуть виникнути й побутові питання, які потребують термінового вирішення. Пережити складний період буде легше, якщо ставитися до всього з почуттям гумору.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ