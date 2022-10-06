"Корона". Лунный календарь на 6 октября 2022 года

Это самый сильный энергетический день, его нужно провести очень активно. Можно работать, заниматься спортом, создавать новые проекты, писать книги или делать ремонт своими руками — любая нагрузка будет посильной. Наибольшей ошибкой будет провести этот день пассивно.

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11-й лунный день. Символ дня — Корона. Это самый сильный энергетический день, его нужно провести очень активно. Можно работать, заниматься спортом, создавать новые проекты, писать книги или делать ремонт своими руками — любая нагрузка будет посильной. Наибольшей ошибкой будет провести этот день пассивно. Можно направить эту энергию на саморазвитие, духовное совершенствование. Полезными будут оздоровительные практики, йога, массаж, сауна, занятие спортом на свежем воздухе, другие активные действия.

День очень благоприятный для любых бизнес-идей. Пассивность в этот день – это путь к болезням.Стрижка принесет остроту чувств, улучшит вашу способность к предсказанию и проницательности. Секс в этот день доставит массу удовольствия. Чем больше его будет – тем лучше.

Луна в знаке Водолей

В дни Водолея людям хочется внутренней свободы, раскрепощенности, легкости, ощущения полета и радости. Все самые положительные эмоции оживают, проявляются открыто и свободно. Любое давление неприемлемо. Внутренняя независимость выходит на первый план.

Главное в дни, когда Луна в знаке Водолея – не поддаться анархии, не шокировать откровенно окружающих, пытаясь самоутвердиться в глазах и желая продемонстрировать всем свою волю и независимость.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ