"Корона". Місячний календар на 6 жовтня 2022 року.

Це найсильніший енергетичний день, його треба провести дуже активно. Можна працювати, займатися спортом, створювати нові проєкти, писати книги чи робити ремонт своїми руками — будь-яке навантаження буде посильним. Найбільшою помилкою буде провести цей день пасивно.

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11-й місячний день. Символ дня — Корона. Це найсильніший енергетичний день, його необхідно провести дуже активно. Можна працювати, займатися спортом, створювати нові проєкти, писати книги чи робити ремонт своїми руками — будь-яке навантаження буде посильним. Найбільшою помилкою буде провести цей день пасивно. Можна спрямувати цю енергію саморозвиток, духовне вдосконалення. Корисними будуть оздоровчі практики, йога, масаж, сауна, спорт на свіжому повітрі, інші активні дії.

День дуже сприятливий для будь-яких бізнес-ідей. Пасивність у цей день — це шлях до хвороб. Секс у цей день принесе масу задоволення. Чим більше його буде — тим краще.

Місяць у знаку Водолій

У дні Водолія людям хочеться внутрішньої свободи, розкутості, легкості, відчуття польоту та радості. Всі позитивні емоції оживають, проявляються відкрито і вільно. Будь-який тиск неприйнятний. Внутрішня незалежність виходить на перший план.

Головне в дні, коли Місяць у знаку Водолія — не піддатися анархії, не шокувати відверто навколишніх, намагаючись самоствердитись в очах і бажаючи продемонструвати всім свою волю і незалежність.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ